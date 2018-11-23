Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу

У четвер, 22 листопада, Верховна Рада у другому читанні прийняла зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. До голосування депутати ухвалили техніко-юридичні правки.

За це рішення проголосували 239 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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ВР ухвалила зміни до Податкового кодексу

Документ ухвалено з правками за номерами: 151, 152, 301(уточнена), 303, 384, 541, 550, 577.

Хто підтримав зміни до Податкового кодексу: поіменне голосування

Як мовиться у пояснювальній записці, зміни до Податкового кодексу передбачають підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або відповідно до прогнозного показника інфляції.

Також передбачено підвищення з 1 січня 2019 року ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну та поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023 року.

Крім того, парламент пропонує збільшити ставку рентної плати за користування надрами для видобуток нафти та конденсату на 2% та для залізної руди – на 0,8%,а такоє збільшити ставку рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 50%.

Водночас документом запроваджується ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент у 100 євро, для одного одержувача від одного відправника. Для цієї норми встановлюється перехідний період з 1 січня до 30 червня 2019 року, протягом якого податком буде обкладатися товар вартістю понад еквівалента 150 євро.

«За розрахунками Міністерства фінансів України, прийняття зазначеного законопроекту дозволить збільшити надходження до зведеного бюджету (в умовах 2019 року) в обсязі 6,3 млрд грн, з них до державного бюджету - 5,9 млрд грн», - йдеться в пояснювальній записці.

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