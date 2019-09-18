23:43
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
      Вєсті.UA
      21:28, сьогодні
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ

      Верховна Рада забрала в Антикорупційного суду понад три тисячі справ: чому це важливо

      167 Читать новость на русском

      Верховна Рада розвантажила роботу антикорупційного суду. Народні депутати внесли зміни в закон і забрали у нього більше трьох тисяч справ. Відтепер там залишаться лише ті справи, що підслідні НАБУ та САП.

      Від початку роботи Вищий антикорупційний суд мав отримати у спадок понад 3,5 тисячі справ, які б розглядали лише 38 суддів.

      Читайте також: Це величезний стрибок вперед, – Шабунін про законопроєкти Зеленського щодо правосуддя

      "На цей суд поклали всі справи, які стосуються корупції. Тобто починаючи від невеликого хабаря, якогось дрібного чиновника і закінчуючи топ-корупціонерами", – розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова

      Проте мав би взятися лише за справи про топ-корупцію, які підслідні Національному антикорупційному бюро. Їх лише дві сотні. Такий "сюрприз" новим суддям залишила Верховна Рада 8 скликання. Голосуючи понад рік тому, законопроєкт у другому читанні колишні нардепи своєю поправкою навантажили Антикорупційний суд тисячами дрібних справ.

      Дуже багато людей, які раніше сиділи у Верховній Раді, не хотіли, щоб цей суд працював ефективно, тому що він якраз мав судити колишніх або діючих народних депутатів, топ-чиновників, міністрів і заступників міністрів,
      – додала Олександра Устінова.

      Навантаживши профільний суд зовсім непрофільними справами, перші вироки проти таких резонансних чиновників як екскерівник ДФС Роман Насіров чи колишній нардеп Микола Мартиненко, могли винести лише через декілька років. Виправити це намагався Президент України Володимир Зеленський, щойно отримав повноваження, але його ініціативу навіть не розглянули. За законопроєкт взялися лише зараз.

      Це законопроєкт, який дозволить антикорупційному суду сфокусуватися виключно на справах високопосадової корупції, – заявила голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Красносільська..

      Всі інші справи розглядатимуть загальні суди. Натомість судді антикорупційного зможуть сконцентруватися на скандальних справах Романа Насірова, Миколи Мартиненка, Борислава Розенблата і навіть апеляцію Геннадія Труханова. Проте перші вироки в новоствореному суді обіцяють не раніше наступного року.

      антикорупційний суд
      Робота Антикорупційного суду / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Чоловік, що погрожує підірвати міст у Києві, почав стріляти
      сьогодні
      10896
      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Антикорупційний суд Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо
      сьогодні , 19:56 Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо
      8760
      Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 23:03 Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      7260
      Головні новини 18 вересня: у Києві чоловік погрожував підірвати міст і вимоги України в Мінську
      сьогодні , 22:38 Головні новини 18 вересня: у Києві чоловік погрожував підірвати міст і вимоги України в Мінську
      452
      Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 561
      Ймовірність кризи зростає з кожним днем, – Фурса про те, чи почнеться економічний колапс
      сьогодні , 20:01 Ймовірність кризи зростає з кожним днем, – Фурса про те, чи почнеться економічний колапс
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук