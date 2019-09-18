Верховна Рада забрала в Антикорупційного суду понад три тисячі справ: чому це важливо

Верховна Рада розвантажила роботу антикорупційного суду. Народні депутати внесли зміни в закон і забрали у нього більше трьох тисяч справ. Відтепер там залишаться лише ті справи, що підслідні НАБУ та САП.

Від початку роботи Вищий антикорупційний суд мав отримати у спадок понад 3,5 тисячі справ, які б розглядали лише 38 суддів.

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"На цей суд поклали всі справи, які стосуються корупції. Тобто починаючи від невеликого хабаря, якогось дрібного чиновника і закінчуючи топ-корупціонерами", – розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова

Проте мав би взятися лише за справи про топ-корупцію, які підслідні Національному антикорупційному бюро. Їх лише дві сотні. Такий "сюрприз" новим суддям залишила Верховна Рада 8 скликання. Голосуючи понад рік тому, законопроєкт у другому читанні колишні нардепи своєю поправкою навантажили Антикорупційний суд тисячами дрібних справ.

Дуже багато людей, які раніше сиділи у Верховній Раді, не хотіли, щоб цей суд працював ефективно, тому що він якраз мав судити колишніх або діючих народних депутатів, топ-чиновників, міністрів і заступників міністрів,

– додала Олександра Устінова.

Навантаживши профільний суд зовсім непрофільними справами, перші вироки проти таких резонансних чиновників як екскерівник ДФС Роман Насіров чи колишній нардеп Микола Мартиненко, могли винести лише через декілька років. Виправити це намагався Президент України Володимир Зеленський, щойно отримав повноваження, але його ініціативу навіть не розглянули. За законопроєкт взялися лише зараз.

Це законопроєкт, який дозволить антикорупційному суду сфокусуватися виключно на справах високопосадової корупції, – заявила голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Красносільська..

Всі інші справи розглядатимуть загальні суди. Натомість судді антикорупційного зможуть сконцентруватися на скандальних справах Романа Насірова, Миколи Мартиненка, Борислава Розенблата і навіть апеляцію Геннадія Труханова. Проте перші вироки в новоствореному суді обіцяють не раніше наступного року.



Робота Антикорупційного суду / Інфографіка 24 каналу