17 червня 2020 року Верховний суд України виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішень правління Національного Банку України щодо виведення банку "Фінансова Ініціатива" з ринку.

Суд визнав дії НБУ протиправними та скасував постанову правління Національного банку. Про це повідомляють Українські новини.

Про це стало відомо із заяви акціонера банку Олега Бахматюка, який прокоментував рішення Верховного суду. Неправомірне рішення НБУ по виведенню стабільного банку з ринку він вважає злочинним: "Верхом цинізму було проводити такі дії за рахунок дисконту державних облігацій, які банк мав на балансі". Основним аргументом НБУ щодо визнання банку "Фінансова Ініціатива" неплатоспроможним було невиконання банком зобов’язань за кредитами рефінансування НБУ у розмірі 1 977,8 млн грн, або 13,1% всіх зобов’язань банку, в заставі якого були облігації внутрішньої державної позики. Як встановив суд, на момент віднесення до категорії неплатоспроможних дані зобов’язання банку "Фінансова Ініціатива" були повністю погашенні в результаті списання НБУ застави ОВДП за заниженою ціною. Ще в 2017 рішеннями судів було визнано незаконність списання ОВДП, Національний Банк України зобов’язали компенсувати суму збитків, нанесених неправомірними діями, в розмірі 618,450 млн грн. В 2018 році НБУ визнав свої незаконні дії та підписав мирові угоди з Фондом гарантування вкладів (який на той момент був розпорядником Банку) та компенсував 618,450 млн грн.

"5 років ми доводили свою правоту, яка і так була очевидною для всього ринку: банк міг працювати, – заявив Бахматюк. – Активи банку на дату введення тимчасової адміністрації складали 15,3 млрд грн. "Фінансова ініціатива" входила в 20 найбільших банків України, і не було б ніяких проблем ні з депозитами (депозитний портфель становив 3,5 млрд грн), ні з обслуговуванням рефінансування. Це були свідомі протизаконні дії з боку чиновників НБУ, що лише прикривались гаслами "очистки банківської системи", а не проводили їх".

Бахматюк заявив, що справедливе покарання винних у цих неправомірних діях щодо банку є важливим для всього суспільства, і він діятиме в правовий спосіб, щоб не допустити повторення такої несправедливості.