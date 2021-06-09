За словами Сенниченка, це рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Воно ставить крапку у справі.

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Якщо коротко, то тепер Ostchem не зможе домогтися примусового списання $250 млн боргу з ОПЗ, а тим більше – претендувати на все підприємство,

– наголосив глава Фонду держмайна.

Деталі від Сенниченка

Загалом претензії Ostchem щодо основного боргу становили 193 мільйони доларів, окрім того – 57 мільйонів доларів пені та понад 67 мільйонів доларів нарахованих відсотків.

Ostchem може подати позов в іншій країні. Однак на практиці це рішення було б безглуздим.

Домагатися стягнення боргу за рішенням арбітражу можна у країнах, де перебуває майно підприємства або його філії. Водночас активи ОПЗ зосереджені в Україні – це захищає їх від майбутніх кроків.

Це рішення є дуже важливим для проведення прозорої приватизації заводу.

Усі потенційні покупці знатимуть, що його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити кредитори. Це кардинально підвищить вартість активів.

За словами Сенниченка, "Ми позбавили Ostchem можливості шантажу і будь-якого впливу на операційну діяльність ОПЗ, а значить, можливі переговори про реструктуризацію або інші угоди будуть виключно конструктивними".

Що кажуть у Group DF

У Group DF, до якої входить Ostchem, заявили, що дізналися про це рішення з подивом.

Юристи групи компаній очікують офіційного тексту рішення суду, перш ніж пропонувати відповідні заходи.

Зверніть увагу! Ще у 2016 році Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма постановив стягнути з ОПЗ на користь Ostchem Holding Limited $250 мільйонів за газ.