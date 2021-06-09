Верховний Суд заборонив компанії Фірташа вимагати 300 мільйонів з Одеського припортового заводу

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що Верховний Суд відмовив компанії Ostchem олігарха Дмитра Фірташа у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу. Мовилося про стягнення понад $300 млн з Одеського припортового заводу за поставки газу.
За словами Сенниченка, це рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Воно ставить крапку у справі.
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Якщо коротко, то тепер Ostchem не зможе домогтися примусового списання $250 млн боргу з ОПЗ, а тим більше – претендувати на все підприємство,
– наголосив глава Фонду держмайна.
Деталі від Сенниченка
- Загалом претензії Ostchem щодо основного боргу становили 193 мільйони доларів, окрім того – 57 мільйонів доларів пені та понад 67 мільйонів доларів нарахованих відсотків.
- Ostchem може подати позов в іншій країні. Однак на практиці це рішення було б безглуздим.
- Домагатися стягнення боргу за рішенням арбітражу можна у країнах, де перебуває майно підприємства або його філії. Водночас активи ОПЗ зосереджені в Україні – це захищає їх від майбутніх кроків.
- Це рішення є дуже важливим для проведення прозорої приватизації заводу.
- Усі потенційні покупці знатимуть, що його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити кредитори. Це кардинально підвищить вартість активів.
- За словами Сенниченка, "Ми позбавили Ostchem можливості шантажу і будь-якого впливу на операційну діяльність ОПЗ, а значить, можливі переговори про реструктуризацію або інші угоди будуть виключно конструктивними".
Що кажуть у Group DF
- У Group DF, до якої входить Ostchem, заявили, що дізналися про це рішення з подивом.
- Юристи групи компаній очікують офіційного тексту рішення суду, перш ніж пропонувати відповідні заходи.