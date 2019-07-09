13:59
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Верховний суд дозволив визначати зарплату українців у валюті

      267 Читать новость на русском
      Зарплату в Україні тепер можна вказувати у валюті
      Зарплату в Україні тепер можна вказувати у валюті / 24 канал

      В Україні дозволили визначати заробітну плату в іноземній валюті і при цьому виплачувати її у гривневому еквіваленті. Це не суперечить положенням Цивільного кодексу України.

      Це рішення ухвалила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду. Так, у постанові за 26 червня мовиться про те, що закон передбачає обов’язкову виплату зарплати у гривнях на території України. Проте у ньому не вказана заборона на використання в розрахунках інших величин, як приміром, іноземної валюти.

      Дивіться також: Як НБУ планує захищати фінанси українців

      Річ у тім, що позивач, який працював у компанії заступником директора, звернувся до суду з вимогою погасити борги з виплати зарплати, однак сама компанія подала на нього зустрічний позов. У ньому вона зазначила, що трудовий договір з позивачем був недійсним, оскільки зарплата у ньому вказана у євро.

      У справі, яку розглядав суд йшлося про те, що трудовий договір в першій редакції (який признає компанія) передбачає застосування обмінного курсу євро при визначенні розміру заробітної плати, яку виплачують у гривнях. Тобто заробітна плата заступника директора товариства повинна була відповідати за розміром еквіваленту 7 872 євро в гривні на дату виплати.

      У суді колишній працівник довів, що роботодавець може зазначати розмір оплати праці у трудовому договорі в іноземній валюті.

      Тому Верховний суд виніс рішення, у якому вважає безпідставними доводи касаційної скарги про те, що виконання положень додаткової угоди спонукає компанію порушувати Податковий кодекс і платити штрафи. Алгоритм нарахування зарплати заступнику директора після укладення додаткової угоди не змінився: протягом всього періоду трудових відносин між сторонами під час визначення розміру зарплати застосовували обмінний курс євро на день платежу.

      blog_ava
      Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
      сьогодні
      13484
      Теги: Новини України Гроші Зарплата Судді
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      сьогодні , 12:38 Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      Ірина Поліщук 504
      Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента
      сьогодні , 12:00 Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента
      Костянтин Шкабара 510
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      615
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує другий номер у списку "Опозиційного блоку"
      сьогодні , 11:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує другий номер у списку "Опозиційного блоку"
      Альона Захарова 6926
      Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      сьогодні , 10:30 Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      Яніна Ткачук 1371
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук