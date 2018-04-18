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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Верховний суд Іспанії підтвердив 535-річний термін ув'язнення для бойовиків ЕТА

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Верховний суд Іспанії підтвердив 535-річний термін ув'язнення двох бойовиків ЕТА
Верховний суд Іспанії підтвердив 535-річний термін ув'язнення двох бойовиків ЕТА / AFP

Верховний суд Іспанії підтвердив 535-річний тюремний термін для двох бойовиків баскської терористичної групи ETA.

Про це повідомляє AFP.

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Мовиться про двох терористів: Ліхер Аретксабалет Родрігес та Алаїт Араменд Юнарен.

Зазначимо, що ЕТА заявила про припинення активних дій в 2011 році, але не роззброїлася.

Двоє учасників сепаратистської групи були засуджені ще минулого року за 45 "терористичних спроб вбивства". Крім того, їх також визнали винними в тому, що вони заклали бомбу в автомобіль у Мадриді в травні 2005 року "з метою заподіяння максимально можливої шкоди".

Терористи тоді повідомили про замінований автомобіль, подзвонивши в редакцію газети. Через вибух тоді постраждали люди і транспортні засоби довкола.

Нагадаємо, наразі Родрігес вже відбуває 18-річне покарання у Франції за участь у незаконній організації з метою підготовки терористичного акту. Юнарена в 2011 році влада Франції передала поліції Іспанії.

За понад 40 років своєї діяльності бойовики ЕТА вбили більше 800 людей, і поранили декілька тисяч. ЕТА заявила про припинення активних дій в 2011 році, але не роззброїлася.

Теги: Поліція
Джерело: 24 Канал
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