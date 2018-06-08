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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Захистити себе чи померти: Верховний Суд підтвердив право на вбивство при самозахисті

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Тепер українці можуть не сушити голову такою дилемою. В разі, якщо вам загрожує небезпека – ви можете захищатися від нападника, не озираючись на наслідки. Верховний суд звільнив від відповідальності громадян, якщо ті перевищили межі самооборони.

Порізана рука, струс мозку, розбите око, проте живий, аби врятуватися, Сергію Стерненку довелося убити нападника, який разом зі спільником атакував Сергія біля його будинку. Розповідає, що ті несамовито наносили йому удари по голові кулаками. І раптом один з них дістав ніж. Аби захистити себе та супутницю, хлопець вихопив лезо та наніс кілька ударів у відповідь.

Злодії кинулися навтікача. Через декілька метрів один з них впав, схопившись за різану рану живота. Сергій викликав швидку, але медикам не вдалось врятувати чоловіка.

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"Я змушений був захищати своє життя та своєї дівчини, змушений був оборонятись і всі хто повинні нести у даному випадку відповідальність – це особа, яка залишилась жива та була співучасником нападу на мене, замовник і посередник. Я вважаю, що я діяв цілком правомірно", – наголосив потерпілий Сергій Стерненко.

Сергій Стерненко після нападу
Сергій Стерненко після нападу

Наразі Сергій знаходиться у лікарні. Через струс мозку та біль у руці від поранення він майже не виходить з палати. Після лікування на хлопця чекає боротьба у суді за свободу. За словами його захисника, замах на життя Сергія очевидний. Наполягатимуть на тому, що він діяв у рамках крайньої необхідності.

Якщо відкриють підозру Сергію, то ми також готуємо доказову базу стороні обвинувачення,
– зазначив адвокат Сергія Стерненка Євгеній Стельмах.

Дати відсіч нападникам під загрозою опинитись у в’язниці? Або отримати тілесні ушкодження чи навіть померти? Дилема, яка до недавнього стояла перед кожним українцем. Проте Верховний Суд став на бік того, кому загрожує небезпека. Своїм рішенням від 26 квітня Суд звільнив від кримінальної відповідальності особу, яка вбила нападника, в разі смертельної небезпеки.

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В такий спосіб підтвердив чинну з 2001 року норму в кримінальному кодексі. Вона передбачала, що в разі озброєного нападу чи проникнення у житло, громадяни мають повне право оборонятися, не зважаючи на наслідки і навіть позбавити нападників життя. Хоча чимало судів це тлумачили довільно. І люди, які піддавалися нападу, часто самі опинялися за гратами.

Відтепер суди не зможуть довільно тлумачити норму. А у тих, хто зараз перебуває у СІЗО чи навіть у в'язницях засуджених за перевищення меж необхідної оборони – з'явився шанс повернутися на волю.

Верховний суд у нас тепер формує єдину практику. Люди дійсно можуть звертатись за переглядом своїх рішень. Є вирок, який вступив в силу, але вирок може бути переглянутий за нововиявленими обставинами,
– повідомила адвокатка Олена Сотник.

Після того, як Сергія випишуть з лікарні, на нього також очікує суд. І тепер більш ймовірно, що за самозахист, він не опиниться за гратами.

Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Сергій Стерненко Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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