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      Верховний суд скасував заборону продавати алкоголь вночі у Києві

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      Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі
      Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі / Ілюстративне фото

      Верховний суд визнав незаконним рішення щодо заборони продажу у Києві алкоголю вночі – з 23:00 до 10 години ранку. Його Київрада прийняла ще два роки тому.

      Постанову Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 визнали незаконною суд першої інстанції — Окружний адмінсуд Києва, а потім Київський апеляційний адміністративний суд. Відповідне рішення опублікували в Єдиному реєстрі.

      Знайте більше: Як алкоголь впливає на організм: 10 страшних наслідків зловживання спиртним

      Київрада подала касаційну скаргу, однак Верховний суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій.

      Рішення про заборону набуло чинності у столиці 24 жовтня 2018 року. Заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин. Вночі у магазинах їх купити не можна, однак заборона не діє на кафе, бари, ресторани тощо. 

      Важливо! Наразі заборона на продаж алкоголю діє на підставі іншого рішення Київради – №1529 / 5593 від 27 вересня 2018 року.

      У Києві таке не вперше. Раніше Київрада вже забороняла продаж алкоголю в стаціонарних об’єктах торгівлі у той же час з 23:00 до 10:00. Проте його також оскаржували у суді. Однак тоді Вищий господарський суд постановив незаконним рішення попередньої інстанції, яка блокувала рішення міської ради.

      Чи може питання про продаж алкоголю вночі вирішувати місцева влада?

      Вона офіційно отримала таке право у березні 2018 року. Тоді Верховна Рада прийняла відповідний закон, а згодом його підписав п'ятий президент України Петро Порошенко.

      Документ передбачає, що сільські, селищні й міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть встановлювати заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин суб’єктами господарювання у визначений, згідно з їхнім рішенням, час доби.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Алкоголь Алкогольний ринок Новини Києва Судді
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