Верховний суд таки розгляне апеляцію Зайцевої на вирок через смертельну ДТП

Верховний суд прийняв до розгляду касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок через смертельне ДТП у Харкові, в якому загинули шестеро осіб. Рішення про відкриття касаційного провадження було ухвалено суддею після внесення поправок до скарги адвокатом.

Касаційну скаргу розглянув суддя Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду Микола Колтунович, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на адвоката Зайцевої Ларису Матвєєву.

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За її словами, скарга адвоката Зайцевої, раніше повернута їй на доопрацювання за формальними ознаками, після правок визнана відповідною вимогам щодо термінів подання, форми і змісту.

Касаційне провадження відкрито 13 грудня. Верховний суд вимагає від Київського райсуду Харкова передати матеріали кримінального провадження. Натомість учасники судового провадження мають направити копію рішення про відкриття касаційного провадження з копією касаційної скарги та інформацією про їхні права та обов'язки,

– розповіла Матвєєва.

Учасники процесу можуть подати заперечення на касаційну скаргу протягом 15 днів з дня отримання копії рішення.

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8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії. Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

Касаційну скаргу захист Олени Зайцевої подав ще раніше, але Верховний суд не взяв її до розгляду, позаяк та не відповідала вимогам.