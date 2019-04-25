Верховний суд відмовився скасувати постанову Ради про Томос
Верховний суд закрив провадження за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради, якою нардепи підтримали звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.
25 квітня Верховний суд розглянув справу і дійшов до висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції, повідомили у прес-службі суду.
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Поки що суд оголосив тільки резолютивну частину своєї ухвали. Повний текст очікується протягом 5 днів.
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Напередодні Українська православна церква Московського патріархату попросила Вселенського патріарха Варфоломія відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України. Так, Синод УПЦ МП офіційно заявив, що Томос нібито завдав шкоди українському православ’ю.
На таку заяву відреагували в ПЦУ. Там навели аргументи, які навпаки свідчать про те, що Томос об’єднує українські православні церкви.
Що відомо про постанову Ради щодо Томосу? 17 квітня 2018 року Президент України Петро Порошенко заявив про намір звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія з закликом надати Томос (церковний документ) щодо єдиної помісної Православної церкви в Україні. Тоді президент закликав Верховну Раду підтримати його ініціативу.
Тож 19 квітня 2018 року народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання Томосу. Після цього 15 грудня в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому створили ПЦУ. Очолив її митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
5 січня 2019 року Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив документ Епіфанію.