Польща виграла у Суді Європейського Союзу спір з Єврокомісією щодо газогону OPAL, який є гілкою "Північного потоку-1". Суд скасував попереднє рішення ЄС, яке дозволяє російському Газпрому транспортувати більше газу цим газопроводом.

У доповіді польської компанії PGNiG мовиться, що "відповідне рішення було ухвалено у порушення принципів енергетичної солідарності". Відтак суд підтримав аргументи Польщі про те, що Європейська Комісія, видаючи таке рішення, порушила принципи Європейського Союзу, оскільки не його вплив на енергетичну безпеку Польщі, повідомляє "Польське радіо".

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До слова, рішення Єврокомісії від 2016 року, яке оскаржувала польська сторона, дозволяло "Газпрому" збільшити використання потужностей газопроводу з 50 до 100%. На боці Варшави були також Литва та Латвія, на боці Єврокомісії – Німеччина.

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський привітав таке рішення Верховного суду Європи. Він зазначив, що воно підтримує енергетичну безпеку не лише Польщі, але й таких країн, як: Україна, Литва, Латвія та Естонії.

Вирок Суду ЄС має велике значення у перспективі невідкладного припинення транзитної угоди щодо російського газу через Україну. Через обмежену можливість використання газопроводу OPAL "Газпрому" доведеться скоротити використання "Північного потоку", через що він, ймовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу через Україну і буде змушений продовжувати тристоронні переговори з Комісією та Україною",

– прокоментував рішення суду Тхужевський.

Він також додав, що перемога Польщі знижує ймовірність серйозної газової кризи в Україні, яка може вразити й інші країни регіону, включаючи й саму Польщу.

Рішення Суду ЄС має набути чинності негайно, але у Єврокомісії є два місяці, щоб його оскаржити.