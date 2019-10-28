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      Верховний суд заборонив стягувати з компанії Коломойського 1,5 мільярда гривень: деталі справи

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / inforesist.org

      "Приватбанк" програв касацію у Верховному суді у справі про стягнення заборгованості щодо кредитів з компанії "Дніпроавіа". Вона належить до групи компаній "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

      Відповідне рішення Верховний суд ухвалив 10 жовтня. Про це мовиться у рішенні ВС.

      Актуально: ГПУ отримала доступ до рахунків компаній групи "Приват"

      Таким чином Верховний суд залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій. Зокрема, суд визнав недійсними кредитні договори, за якими "Приватбанк" хотів стягнути з авіакомпанії Коломойського 1,5 мільярда гривень.

      Відлзначимо, що минулого року ГПУ отримала доступ до рахунків авіакомпаній "Дніпроавіа", "Роза вітрів", аеропорту "Дніпропетровськ", НПК "Галичина", "1+1 Продакшн". Більшість з них, за даними аналітичної системи YouControl, відносяться до групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

      Що відомо про справу "Дніпроавіа"?"Дніпроавіа" – українська авіакомпанія, що базується у Дніпрі. Обслуговує регулярні внутрішні та міжнародні рейси, а також чартерні рейси. Фонд держмайна України наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій "Дніпроавіа" ТОВ "Галтера". В результаті авіакомпанією після приватизації через "Галтера" володіє фінансово-промислова група "Приват", співвласником якої є бізнесмен Ігор Коломойський.

      "Приватбанк" вимагав у суді визнати, що попередні суди порушили норми матеріального та процесуального права, скасувавши кредитні угоди з авіакомпанією.  У червні 2019 року Приватбанк програв справу про стягнення 1,5 мільярда гривень з "Дніпроавіа" у Центральному апеляційному суді.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський Новини Дніпра авіація Верховний суд України
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