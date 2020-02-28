Верланов: Минулоріч податкова запобігла розкраданню понад 6 млрд грн ПДВ з українського бюджету

Державна податкова служба, принаймні на рівні його керівництва, – це колектив чесних, порядних професіоналів.

Завдяки його зусиллям запрацював ефективний механізм уряду для боротьби з мінімізаційними схемами з ПДВ, а саме оновлена система моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК).

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації оновленої системи, яка відбулася 27 лютого у Державній податковій службі.

"Колектив нашої Державної податкової служби, принаймні, на рівні його керівництва, до якого у мене особисто є довіра як до чесних, порядних професіоналів, підготував цю операцію... Український уряд має захищати бізнес, який працює "в білу", по-чесному. Це означає, що ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати дуже жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких "хитрунів" ми виявимо, і працювати їм точно не буде комфортно", – заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами глави уряду, оборудки з податком на додану вартість – це багаторічна проблема в Україні. Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд грн щомісяця.

Зі свого боку голова ДПС Сергій Верланов пояснив, що оновлена система моніторингу як стримувальний фактор для несумлінних платників одночасно забезпечуватиме дотримання прав та гарантій законослухняного бізнесу.

"Наша мета: по-перше, звести до нуля шахрайство та махінації під час відшкодування податку на додану вартість, по-друге, наповнити бюджет України. І через місяць ми вже матимемо результати роботи нової системи моніторингу", – заявив Сергій Верланов.

За словами голови ДПС, система моніторингу податкових ризиків вже продемонструвала свою дієвість, адже у минулому році за її допомогою вдалося запобігти розкраданню понад 6 млрд грн з українського бюджету.

"У минулому році завдяки роботі системи моніторингу зупинили реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд грн (0,56 % від загальної кількості). Після розгляду, зареєстрували накладних тільки на 3,4 млрд гривень. Тобто понад 6 млрд грн хотіли просто вкрасти з українського бюджету. Ми цьому запобігли", – зауважив Сергій Верланов.

Крім того, голова ДПС на нараді за участю прем’єр-міністра повідомив, що, за попередніми даними, податкова виконує план з надходжень до державного бюджету за підсумками лютого.

Нагадаємо, Державна податкова служба продовжує серію публікацій інформаційних листів. Детальніше про зміни у системі моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ, а також про те, що робити суб’єкту господарювання, якщо його ПН/РК заблоковано, можна прочитати за цим посиланням.