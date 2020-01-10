Верланов: Податкова оштрафувала нелегальні АЗС на майже 100 мільйонів гривень

За фактами незаконного обігу пального з 13 грудня 2019 року по 8 січня 2020 року Державна податкова служба нарахувала 99,185 млн грн штрафних санкцій.

Про це інформує пресслужба ДПС України.

"Завдяки злагодженій роботі співробітників ДПС виявлено 25 випадків необлікованого пального. За цими фактами на порушників накладені санкції на загальну суму 4,634 млн грн. За відсутність реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі виписано штрафів на загальну суму 4,891 млн грн. Загалом за вказаний період виявлено 8 таких порушень. Також встановлено 2 факти продажу пального понад обсяги, що потребує поповнення ліміту. На порушників накладено санкції в розмірі 71,711 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, за вказаний період працівники податкової виявили 6 фактів оптової торгівлі пальним без ліцензії (нараховано штрафні санкції на загальну суму 3 млн грн) та встановили 51 випадок роздрібної торгівлі пальним без належних документів (накладено штрафів на суму 11,75 млн грн). Крім того, за фактом безліцензійного виробництва пального податкова наклала штраф ще на одного порушника у розмірі 1 млн грн.

Ми не дамо спокійно жити тим, хто працює нелегально на "сірих" та "чорних" ринках. В тому числі має бути ліквідований нелегальний ринок пального,

– прокоментував результати роботи податкової служби голова ДПС Сергій Верланов.

Очільник податкової наголосив, що податкова у співпраці з правоохоронними та іншими контролюючими органами, а також місцевою владою і надалі виявлятиме та припинятиме роботу нелегальних АЗС. За його словами, йдеться не тільки про інтереси бюджету і захист конкуренції, а й безпеку громадян, яку нелегальний бізнес не може гарантувати.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення ліквідувати діяльність нелегальних автомобільних заправних станцій (АЗС) по всій Україні до 9 січня.