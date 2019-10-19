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      Верланов: Виконання закону про РРО зробить українців багатшими

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      Сергій Верланов – голова Державної податкової служби України
      Сергій Верланов – голова Державної податкової служби України / ДПСУ

      Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, тому українським підприємцям не доведеться витрачати додаткові кошти на касові апарати.

      Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

      Дивіться відео прямої мови Верланова: 

      Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі контролюючого органу Державної податкової служби вже розробила безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі,
      – заявив Верланов.

      Він наголосив, що з 1 січня 2020 року ДПС готова надати це рішення у тестовому режимі для всіх підприємців.

      "Програма у нас вже є, ми її доробимо, приведемо у відповідність до нового закону, і всі зможуть цим користуватися, і це буде безкоштовно", – зазначив керівник ДПС.

      На відео – пряма мова голови ДПСУ Сергія Верланова:

      Також у своєму виступі Сергій Верланов зазначив, що 35% української економіки не сплачує податків до державного бюджету, оскільки перебуває в "тіні".

      Щоб "тіньова" економіка перестала бути "тіньовою", її потрібно порахувати. І саме ці закони про РРО і кешбек дозволять підрахувати цю тіньову економіку. Ці закони спрямовані на те, щоб зрівняти правила гри, щоб всі люди стали багатшими,
      – заявив він.

      Крім того, очільник податкової підтримав ініціативу президента щодо запровадження дворічного мораторію на перевірки для ФОПів.

      "Маленьких підприємців перевіряти не потрібно, маленьких підприємців потрібно оберігати та захищати", – підкреслив Верланов.

      Зауважимо, що 18 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Сергій Верланов Державна податкова служба ФОПи Бізнес
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