Верланов: Виконання закону про РРО зробить українців багатшими

Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, тому українським підприємцям не доведеться витрачати додаткові кошти на касові апарати.

Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Дивіться відео прямої мови Верланова:

Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі контролюючого органу Державної податкової служби вже розробила безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі,

– заявив Верланов.

Він наголосив, що з 1 січня 2020 року ДПС готова надати це рішення у тестовому режимі для всіх підприємців.

"Програма у нас вже є, ми її доробимо, приведемо у відповідність до нового закону, і всі зможуть цим користуватися, і це буде безкоштовно", – зазначив керівник ДПС.

На відео – пряма мова голови ДПСУ Сергія Верланова:

Також у своєму виступі Сергій Верланов зазначив, що 35% української економіки не сплачує податків до державного бюджету, оскільки перебуває в "тіні".

Щоб "тіньова" економіка перестала бути "тіньовою", її потрібно порахувати. І саме ці закони про РРО і кешбек дозволять підрахувати цю тіньову економіку. Ці закони спрямовані на те, щоб зрівняти правила гри, щоб всі люди стали багатшими,

– заявив він.

Крім того, очільник податкової підтримав ініціативу президента щодо запровадження дворічного мораторію на перевірки для ФОПів.

"Маленьких підприємців перевіряти не потрібно, маленьких підприємців потрібно оберігати та захищати", – підкреслив Верланов.

Зауважимо, що 18 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.