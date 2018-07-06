Вернидуб не отримає покарання за порівняння ТК "Футбол" з нацистами

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ закрив справу проти головного тренера "Зорі".

Про це в Facebook повідомив генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов, опублікувавши копію постанови.

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КДК ФФУ визнав справу недостатньо обґрунтованим по суті. Але у ТК "Футбол" є п'ять днів для подачі апеляції до Апеляційного комітету ФФУ.

Як відомо раніше, Юрій Вернидуб на прес-конференції після матчу 30-го туру проти "Шахтаря" (1:2) порівняв діяльність ТК "Футбол" з Йозефом Геббельсом, пропагандистом Німеччини часів нацизму. За це телеканал подав позов в ФФУ.

Після заяви Вернидуба телеканал повідомив інформацію, що "Зорі" "Динамо" пообіцяло мільйон доларів, якщо відбере очки у "Шахтаря". У свою чергу, "Зоря" заявляла про намір звернутися до суду через наклеп.