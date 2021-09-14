Виніс навіть посуд: рецидивіст із Харківщини пограбував власну племінницю

У Куп'янському районі Харківщини 10 вересня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбування власної племінниці. Він незадовго до цього тільки закінчив відбувати покарання за скоєння іншого злочину. Жінка поскаржилася, що втратила навіть кухонне приладдя.

Потерпіла мешкала з дитиною в помешканні свого дядька, поки той був у в'язниці. Проте він приїхав і продав більшість її речей.

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Виніс навіть посуд

36-річна жителька села Ківшарівка звернулася до поліції 2 серпня. Вона повідомила, що в неї вкрали побутову техніку, кухонне приладдя й дитячі речі.

Слідчі почали шукати зловмисника та ним виявився 49-річний дядько цієї жінки. На думку правоохоронців, він викрав речі з помешкання, поки жінки не було вдома, а потім продав їх.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці оголосили затриманому підозру за статтею про крадіжку вчинену повторно або за попередньою змовою осіб. Якщо його вину зможуть довести в суді, чоловік знову може попрямувати до в'язниці на 5 років.

Розташування села Ківшарівка, де сталося пограбування / Карта google