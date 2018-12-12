Верняєву вручили чергову нагороду

Олімпійському чемпіону зі спортивної гімнастики Олегу Верняєву вручили нагороду найкращого спортсмена в Україні за підсумками листопада.

Нагорода стала для Олега ювілейною – десятою. Таким чином за кількістю високих визнань НОК він тепер має однакову кількість з фехтувальницею Ольгою Харлан.

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Спеціально з нагоди десятої відзнаки Олега ми розробили ексклюзивний дизайн статуетки – на ній 10 маленьких зображень статуеток найкращого спортсмена місяця з датою отримання цієї нагороди та зображення усіх гімнастичних дисциплін (вправ) у чоловічій гімнастиці – на добру згадку,

– сказав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Олег Верняєв отримав десяте, ювілейне визнання НОК України!



На світовій першості в Досі гімнаст після перерви у зв'язку з травмами виборов срібло на брусах, за що був удостоєний високого визнання кращого спортсмена листопада.



Детальніше: https://t.co/3IBm2fWN69 pic.twitter.com/lM9mXMvbX6 — НОК України (@OlympicUA) 12 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що на світовій першості в Досі (Катар) досвідчений гімнаст після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв'язку з травмами, операціями та непростим процесом відновлення після них, чудово виконавши у фіналі вправ на брусах свою комбінацію, виборов звання віце-чемпіона світу. У листопаді не було рівних Верняєву у вправах на брусах на змаганнях Кубка світу в Котбусі (Німеччина), де він здобув медаль найвищого гатунку.