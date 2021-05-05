Спав із дівчиною та захищався від її хлопця: версія підозрюваного у вбивстві харківської пари

У Харкові 2 травня виявили вбитими 29-річного чоловіка та його 24-річну співмешканку. Згодом затримали підозрюваного. На суді він сказав, що насправді лише захищався від ревнивого чоловіка, який вбив кохану через зраду.

Нацполіція повідомила, що чоловікові 5 травня обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Через підозру в умисному вбивстві йому загрожує до 15 років в'язниці.

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Засідання суду, де обирають запобіжний захід підозрюваному в подвійному вбивстві / Фото "Об'єктива"

Більше про суд

Перед судом постав студент, якому приблизно 22 роки (народився в 1999 році). На взятті під варту наполягала прокуратура.



Підозрюваний у вбивстві харківської пари на суді / Фото "Об'єктива"

Прокурорка Салтівського району Харкова заявила, що в домі підсудного знайшли речові докази. Однак вона не розповіла, які саме.



Адвокат говорить із підозрюваним у вбивстві / Фото "Об'єктива"

Яка версія підсудного

Адвокат підозрюваного повідомив, що хлопець не визнає своєї вини в подвійному вбивстві.

За його словами, у них із померлою дівчиною був інтимний зв'язок.

Їх застав на гарячому її партнер, який і вбив свою співмешканку.

Згодом чоловік накинувся на її коханця, однак той чинив опір і вбив його.



Підозрюваний у вбивстві студент читає документ / Фото "Об'єктива"

Що розповів адвокат журналістам

За словами юриста, який представляє підозрюваного в суді, хлопець планував зробити явку з повинною. Однак він не встиг це зробити оскільки його затримали.

Розмова адвоката з пресою: відео телеграм-каналу "веха"