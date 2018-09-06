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Вертоліт рятувальників впав на Харківщині: є постраждалі

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Вертоліт, задіяний у гасінні лісової пожежі, впав на Харківщині
Вертоліт, задіяний у гасінні лісової пожежі, впав на Харківщині / Прес-служба ДСНС

Ще одна аварія з вертольотом сталась 6 вересня. Цього разу на Харківщині впав гелікоптер рятувальників.

Як підтвердили 24 Каналу у прес-службі Нацполіції Харківщини, гвинтокрил ДСНС був задіяний під час гасіння лісової пожежі.

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Аварія сталась у Красноградському районі.

За попередньою інформацією, пілот не впорався з керуванням, коли набирав воду для гасіння пожежі.

Внаслідок аварії травмовані 4 людини.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які з'ясовують обставини інциденту.

Відомо, що о 14:18 пожежникам надійшло повідомлення про займання, яке сталось на території Красноградського лісництва на Харківщині.

Лісова пожежа поширилась на площу приблизно у 5 гектарів.

У прес-службі ДСНС Харківщині повідомляли, що для гасіння пожежі готували пожежний літак АН-32.

Нагадаємо, вранці 6 вересня ще одна авіакатастрофа сталась на Трухановому острові у Києві – там розбився гелікоптер, що належав екс-заступнику Адміністрації Порошенка Юрію Косюку. На щастя, внаслідок аварії ніхто не загинув. Двоє людей отримали травми.

Теги: Новини України Новини Харкова авіація Аварії та ДТП ДСНС Пожежа
Джерело: 24 Канал
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