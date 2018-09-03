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Вертоліт з українцями впав у Афганістані: подробиці

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Що відомо про падіння гелікоптера з українцями в Афганістані
Що відомо про падіння гелікоптера з українцями в Афганістані / Cont

Вертоліт Мі-8, яким керував екіпаж з українців, злетів, набрав 15 метрів і упав. У підсумку фактично всі, хто перебували на його борту, загинули.

Раніше 24 канал повідомляв, що в Афганістані впав гелікоптер, на борту якого були громадяни України та десятеро афганських військових. Згодом у МЗС України підтвердили цю інформацію та сповістили, що загиблі були членами екіпажу. Також відомо, що вижити вдалося ще одному українцю – борт-інженеру – та одному військовому.

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Як повідомляє ТСН, катастрофа сталася фактично після того, як вертоліт злетів. Зазначається, що судно вилітало на місію, відтак його баки було заповнено.

"Афган – це завжди непросто. Тут, особливо на гірських аеродромах, часто змінюється вітер: буває дме легенький з одного боку та вже за мить з’являється шарпкий – з іншого. Важко пристосуватися, неможливо передбачити. Тому під час заходження бувають складності, особливо вночі", – підкреслив досвідчений пілот Костянтин Яськов.

Додамо, у молдовській авіакомпанії, якій належить гвинтокрил, називати імена загиблих відмовляються. Крім того, до Афганістану вже виїхав український консул із Душанбе.

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвались у столиці Афганістану Кабулі у готель Intercontinental Hotel та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці, хоча кількість жертв може зрости. Окрім українців, за даними медіа, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема одна людина з Німеччини, одна – з Греції та ще одна – з Казахстану.

У компанії "Українські крила" розповідали про загибель двох їхніх пілотів, один із яких був уродженцем Первомайська. МЗС підтвердило смерть 7 українців, імена 4 з них публікував сайт "24": авіатехнік Валерій Науменко, бортпровідниці Катерина Пасенчук і Ірина Медічева, а також ще один пілот Роман Власов. Згодом ще з'явилася інформація про загиблого пілота В'ячеслава Шишакова. 

Теги: Новини України Жертви авіація Афганістан
Джерело: 24 Канал
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