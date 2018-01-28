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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Весь асфальт був у вогні, – очевидці про масштабну ДТП в Києві

19:19, сьогодні 604 Читать новость на русском

На околиці столиці сталася масштабна ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у металеву опору.

Від удару автівку викинуло на зустрічну смугу. І вона загорілася. Вогонь перекинувся ще на декілька авто. Пожежники, які прибули на місце ДТП швидко ліквідували пожежу, та не дивлячись на це автомобілі вигоріли вщент. Ймовірно, вантажівка перевозила легкозаймисту речовину.

За словами поліції постраждалих, немає.

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Проте очевидці були приголомшені тим, що побачили із вікон своїх домівок.

"У мене в той час чоловік був на кухні і він почув сильний вибух. Ми виглянули у вікно і побачили заграву. Стояла велика фура і ще дві автівки, четвертого автомобіля видно не було. Весь асфальт був у вогні і стовп диму був дуже високий", – розповіла очевидиця Лідія Гайдиєнко.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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