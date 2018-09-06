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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Весь світ і США уважно стежить, – Трамп прокоментував ситуацію у Сирії

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Весь світ й Америка будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє CNN.

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"Вони, сподіваюся, буде дуже, дуже розсудливими та обережними, тому що світ стежить. Не може бути бійні. Якщо буде бійня, світ буде дуже, дуже сердитий. І Сполучені Штати будуть злитися", – сказав Трамп під час наради в Овальному кабінеті, коли його запитали про ситуацію в Сирії.

Трамп і вищі посадові особи попередили сирійський режим і його союзників, Росію та Іран, не використовувати хімічну зброю або нерозважливо вбивати людей.

"Там, принаймні, 3 мільйони безневинних людей. Світ спостерігає, і Сполучені Штати дуже уважно стежать", – додав Трамп. В цілому він назвав ситуацію в Ідлібі "сумною".

Нагадаємо, 4 вересня російські бомбардувальники атакували провінцію Ідліб - останній бастіон повстанців у Сирії. Після того, як сили Асада за допомогою російської авіації вибили опозиціонерів з Алеппо і Східної Гути, вони почали наступ на Ідліб.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.

Теги: Війна у Сирії Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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