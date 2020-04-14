Хто допомагає Україні у боротьбі з коронавірусом: Зеленський подякував партнерам
Україна продовжує співпрацювати зі своїми партнерами у межах протидії коронавірусу. Зокрема, найближчим часом до України мають прибути щонайменше 11 літаків з гуманітарною допомогою. Офіціний Київ, зі свого боку, також є готовим підставити плече.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 14 квітня. За його словами, вже цими днями до України прибудуть 3 літаки, які продовжать доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. А наступного тижня заплановано прибуття до "Борисполя" 8 літаків з цінними вантажами.
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"Робота із забезпечення країни всім необхідним не зупиняється", – наголосив Зеленський.
Він подякував, зокрема:
- Китайській Народній Республіці: "Я дякую їм за плідну та ефективну співпрацю з українською стороною. За те, що всі питання вирішуються швидко, а головне – результативно".
- Керівництву Об’єднаних Арабських Еміратів за надану гуманітарну допомогу – "це високоякісне захисне спорядження, що є потрібним для безпеки наших лікарів".
- Іншим державам, з якими Укаїна спільно протидіє хворобі та тісно взаємодіє задля забезпечення усім необхідним.
Зеленський зауважив, Україна, зі свого боку, також допомагає та є завжди готовою допомогти своїм партнерам.
Сьогодні весь світ проходить тест на згуртованість. На мою думку, добре, що ми не живимо за правилом кожен сам за себе,
– підсумував президент.
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Допомога України та партнерів у боротьби з коронавіурсом: останні новини
- 9 квітня до України прибули ще три літаки з Китаю. Вони доправили медичні засоби захисту, які передадуть лікарям, правоохоронцям і військовим.
- 11 квітня до України прибув літак вз ОАЕ з гуманітарною допомогою. Загалом 10 тон вантажу. Це здебільшого засоби індивідуального захисту – комбінезони, медичні халати, медичні маски, рукавички, бахіли, санітайзери. Також до України повернулися 113 українців.
- 14 квітня український літак Ан-225 "Мрія" доправив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. На його борту, зокрема, були 76 тонн захисних костюмів, 11 тонн захисних щитків на голову і 9 тонн медичних масок.
Важливо! Станом на 14 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 372 людей. 98 із них, на жаль померли. Натомість 119 пацієнтів одужали.
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