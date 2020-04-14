Хто допомагає Україні у боротьбі з коронавірусом: Зеленський подякував партнерам

Україна продовжує співпрацювати зі своїми партнерами у межах протидії коронавірусу. Зокрема, найближчим часом до України мають прибути щонайменше 11 літаків з гуманітарною допомогою. Офіціний Київ, зі свого боку, також є готовим підставити плече.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 14 квітня. За його словами, вже цими днями до України прибудуть 3 літаки, які продовжать доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. А наступного тижня заплановано прибуття до "Борисполя" 8 літаків з цінними вантажами.

Радимо ознаймитися Нове звернення Зеленського: головне, про що говорив президент

"Робота із забезпечення країни всім необхідним не зупиняється", – наголосив Зеленський.

Він подякував, зокрема:

Китайській Народній Республіці: "Я дякую їм за плідну та ефективну співпрацю з українською стороною. За те, що всі питання вирішуються швидко, а головне – результативно".

Керівництву Об’єднаних Арабських Еміратів за надану гуманітарну допомогу – "це високоякісне захисне спорядження, що є потрібним для безпеки наших лікарів".

Іншим державам, з якими Укаїна спільно протидіє хворобі та тісно взаємодіє задля забезпечення усім необхідним.

Зеленський зауважив, Україна, зі свого боку, також допомагає та є завжди готовою допомогти своїм партнерам.

Сьогодні весь світ проходить тест на згуртованість. На мою думку, добре, що ми не живимо за правилом кожен сам за себе,

– підсумував президент.

До теми Лікарі полетіли до Італії побачити в роботі "конвеєр" і привезти відповідний досвід, – Ляшко

14 квітня Зеленський записав звернення щодо ситуації з коронавірусом: дивіться відео

Допомога України та партнерів у боротьби з коронавіурсом: останні новини

Важливо! Станом на 14 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 372 людей. 98 із них, на жаль померли. Натомість 119 пацієнтів одужали.