Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Parisien.

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"Наречений" був раніше засуджений

Виявилось, що 39-річний чоловік, раніше був засуджений у Великій Британії за розбещення неповнолітніх. Наразі його розшукують британські правоохоронці за порушення вимог щодо реєстрації як сексуального злочинця. Водночас він перебуває під вартою у Франції. Ім'я "нареченого" поки не розкривають.

Чоловік під вигаданим ім'ям звернувся до адміністрації паризького Діснейленду з проханням орендувати частину парку для весілля. Він назвався 22-річним ірландцем із Німеччини, ймовірно використовуючи фальшиві документи. Оренда обійшлася йому у 130 тисяч євро. Церемонію провели рано-вранці, до відкриття парку для відвідувачів.

Згодом стало відомо, що нареченою була 9-річна українська дівчинка. Очевидці звернули увагу, що дитина виглядала розгубленою, була на підборах і не могла нормально пересуватись. Вони викликали поліцію. Коли правоохоронці прибули, чоловік назвався британським продюсером і пояснив, що весілля – це буцімто "постановка для відео". Мати дитини підтвердила його слова, стверджуючи, що це був подарунок – "день принцеси" для доньки.

Після медичного огляду прокуратура заявила, що жодного сексуального насильства чи фізичного примусу до дитини не зафіксовано. Однак правоохоронці продовжують перевірку всіх обставин. Також у справі фігурує 24-річна громадянка Латвії – організаторка події. Її підозрюють у шахрайстві, крадіжці особистих даних та відмиванні грошей.