Весілля з пострілами в Одесі: стрільця відпустили під заставу у 200 тисяч

Кирила Крамаренка, який відкрив вогонь під час святкування весілля в Одесі 14 липня, випустили з СІЗО. Для цього за Крамаренка внесли 200 тисяч гривень застави.

Крамаренко був єдиним гостем весілля, якого взяли під варту. Саме він і стріляв з карабіна АК.

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Представники чеченської діаспори поскаржились на упереджене ставлення

Тим часом представники чеченської діаспори скаржаться на упереджене ставлення правоохоронних органів. Мовляв, після інциденту в Одесі з України пробують депортувати десятки чеченців.

Створили якийсь список з 25 чеченців – гостей весілля, яких вони хочуть депортувати. А чому 25? Чому не 15 або 40?

– розповів голова чеченської діаспори на Одещині Мусса Келоєв.

Що відомо про весілля зі стріляниною в Одесі

14 липня своє одруження святкував Магомет Закарієв – чемпіон з вільної боротьби.

Саме його товариш Кирило Крамаренко і відкрив під час святкування вогонь з карабіна.

Поліція оголосила план перехоплення. У ресторан прибули спецпризначенці.

Всіх учасників інциденту допитали, а зброю вилучили.

Затримали 22-річного Крамаренка, йому суд обрав запобіжний захід.

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