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Весілля доньки Анни Вінтур: у мережі з'явились знімки розкішної церемонії

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Весілля Бі Шаффер – доньки Анни Вінтур
Весілля Бі Шаффер – доньки Анни Вінтур / dailymail.co.uk

Донька знаменитої редакторки глянцю Vogue Анни Вінтур, Бі Шаффер, вийшла заміж за кінорежисера Франческо Соццані. Церемонія відбулась кілька днів тому. Наразі у мережі з'явились знімки, зроблені папараці під час весілля.

Ексклюзивні світлини опублікували в The Daily Mail

До весілля доньки однієї з найуспішніших та найвідоміших редакторів глянцю Анни Вінтур прикута вся увага світу. Адже жінка, яка 30 років очолює Vogue, як і її дочка Бі, славиться своїм вишуканим смаком. Окрім цього, у світі моди Анна Вінтур вважається своєрідним гуру, тому багато іменитих брендів та фотографів мріяли стати частинкою розкішного свята. 

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Відомо, що весілля знаменитої пари відбулось двічі: 7 липня в американському Лонг-Айленді і 18 липня в італійському Портофіно. Молоде подружжя вирішило врахувати походження одне одного та двічі постати перед вівтарем. 


Весілля доньки Анни Вінтур


Донька Анни Вінтур вийшла заміж

Чарівна Бі Шаффер постала перед папараці у розкішному мереживному вбранні від Dolce & Gabbana. Сукня кольору слонової кістки була виготовлена дизайнерами спеціально для урочистої церемонії. Вбрання доповнили фатою ручної роботи. Лаконічна зачіска та букет з троянд і півоній завершили образ нареченої. 

Водночас Франческо Соццані, який є сином знаменитої журналістки Франки Соццані, вбрав костюм синього кольору. До нього чоловік підібрав білосніжну сорочку та краватку. Стильне коричневе взуття завершило look зіркового нареченого. 

Наразі у мережі з'явились фото, зняті папараці в день весілля. Професійні ж фото церемонії опублікують у журналі Vogue.


Весілля в Італії


Розкішна Бі Шаффер 


Наречені Бі Шаффер та Франческо Соццані

Теги: LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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