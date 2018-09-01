Весілля мрії: К'яра Ферраньї показала перші фото у розкішній сукні Prada з вечері
Знаменита італійська блогерка К'яра Ферраньї готується до весілля з коханим репером Fedez. Наразі весілля ще не розпочалося, однак шанувальники можуть вже замилуватися знімками з передвесільної вечері, яка пройшла вчора, 31 серпня.
К'яра Ферраньї опублікувала нові яскраві фотографії на своїй сторінці в Instagram.
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Для виходу дівчина одягла розкішну коктейльну сукню з білої органзи від Prada.
Зазначимо, що весілля пройде в італійському муніципалітеті Ното, який знаходиться на Сицилії.
К'яра Ферраньї і Fedez / Instagram
Церемонія весілля пройде в палаццо Дучеціо. Весільну сукню К'яра довірила модному Дому Dior. За її словами, це буде плаття її мрії.
К'яра Ферраньї і Fedez / Instagram
К'яра Ферраньї і Fedez / Instagram
К'яра Ферраньї і Fedez / Instagram
К'яра Ферраньї і Fedez / Instagram
Нагадаємо, зіркова пара виховує спільну дитину Лео. К'яра народила сина 19 березня.
Хто така К'яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.
Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.