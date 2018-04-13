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Названо офіційного фотографа, який зніматиме весілля принца Гаррі і Меган Маркл

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Принц Гаррі та Меган Маркл в об'єктиві Алекса Любомирські
Принц Гаррі та Меган Маркл в об'єктиві Алекса Любомирські / www.gettyimages.in

Фотографом однієї з найочікуваніших подій року – весілля принца Гаррі та Меган Маркл – став знаменитий митець Алексі Любомирські. Саме він був автором перших спільних світлин наречених.

Про це королівська сім’я сповістила у Twitter.

"Принц Гаррі і міс Меган Маркл вибрали Алексі Любомирського для роботи фотографа у Віндзорському замку під час їхнього весілля в каплиці Святого Георгія 19 травня. Алексі Любомирські добре відомий як портретний фотограф. Він фотографував принца Гаррі та міс Маркл минулого року у Фрогмор Хаус, Вінздор, аби зафільмувати новину про їхні заручини", – йдеться у пості Кенсінгтонського палацу.

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Алекс Любомирські

Свою реакцію на запрошення стати фотографом королівського весілля Алексі вже оприлюднив у Facebook.

Я не можу передати хвилювання та емоції, коли дізнався, що зможу фотографувати цей історичний випадок. Вперше сфотографувавши принца Гаррі та Меган Маркл, я неймовірно радий, що знову стану свідком наступної глави цієї неймовірної історії кохання,
– прокоментував Алексі Любомирські.

Нагадаємо, що у нещодавньому інтерв'ю фотограф Алекс поділився враженнями від першої офіційної зйомки Меган та Гаррі. Він розповідав, що наречені запросили його з дружиною на своє весілля, проте як гостя, а не фотографа. Схоже, рішення все ж змінилось.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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