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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Богдан Яременко

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії

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Королівське весілля: принц Гаррі та Меган Маркл
Королівське весілля: принц Гаррі та Меган Маркл / Главком

Багато хто дивується чи навіть дратується, чого ви втупились в те весілля?

Насправді ж кожен може знайти в королівському весіллі в Британії, що захоче.

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Комусь важлива і приємна атмосфера свята, тріумфу, гарно організованої розваги. Хтось зітхає, бо, виявляється, навіть якщо тобі трохи за тридцять, можна таки вийти заміж за принца. Ну, вже не за цього, але все рівно.

Якщо захочете, ви розбиратиметесь, скільки квіточок було в букеті нареченої, і як її букет пов'язаний з історією Британської імперії.

Можна захоплюватися навіть кавалерійським ескортом чи королівським автопарком. Комусь плаття і вбрання. Комусь музика, комусь служба.

Для когось – це історія про дівчинку, яка завжди хотіла і намагалась бути собою. Хочете, можете навіть посперечатися на тему – чи не далеко зайшла королівська родина, приймаючи до себе розлучену неєвропейку.

Для мене це весілля – це історія про м'яку силу і успіх Великобританії.

Можна прикути до себе увагу випробуваннями ядерної зброї, можна картонним військовим парадом, можна розповідати про себе світового класу курортами чи недосяжними для інших технологіями.

А можна – весіллям, в якому є все-все-все згадане вище і багато що незгадане.

Великобританії є, що показати, чим привернути до себе увагу. І британці уміють це зробити.

Радіємо за них. І вчимось.

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Автор: Богдан Яременко
Теги: LifeStyle Публікації Новини політики Великобританія Зіркові весілля Королівське весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: Богдан Яременко
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