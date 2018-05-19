11:43
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 13°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: у мережі з'явились надзвичайні фото королівського вівтаря

253 Читать новость на русском
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з вільних джерел

Весь світ затамував подих, адже за лічені години принц Гаррі офіційно одружиться з акторкою Меган Маркл. Тисячі людей спостерігають за найменшими деталями церемонії, а мережа вже вибухнула дивовижними фото королівського вівтаря.

Сьогодні, 19 травня, одна з найвідоміших пар сучасності – принц Гаррі та Меган Маркл – одружаться. Церемонія відбудеться у церкві Святого Георгія, що у Віндзорському палаці. 

Читайте також: Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: онлайн-трансляція церемонії

За церемонією вінчання спостерігатимуть тисячі людей, які вже зайняли місце біля палацу. Окрім цього, мільйони прихильників королівської родини у всьому світі матимуть змогу спостерігати за урочистою подією завдяки онлайн-трансляції. 

Люди уважно спостерігають за всіма новинами щодо вінчання принца Гаррі та Меган Макрл. Наразі у мережі з'явились неймовірні фото вівтаря, під яким наречені дадуть обітниці. 

 

На фото видно, що вівтар прикрашений білими квітами та зеленим декором. Окрім цього, вхід до каплиці Святого Георгія також оздоблені білими півоніями. Ймовірно. до самої церемонії пуп'янки розкриються, відтак вівтар виглядати ще більш ефектно.


Вхід до церкви Святого Георгія


Декорації до королівського весілля


Каплиця святого Георгія у Віндзорі

Окрім цього, у мережі з'явилось відео з королівським весільним тортом. Солодощі для принца Гаррі та Меган Маркл зробила власниця магазину Violet Cakes Клер Птак. Для весілля наречені обрали лимонний торт, на виготовлення якого витратили 200 цитрусових, 500 органічних яєць, 200 кг масла, 20 кг борошна, 20 кг цукру, а також 10 пляшок традиційного британського сиропу Sandringham Elderflower.

Принц Гаррі та міс Маркл попросили зробити для них лимонний торт, який буде наповнений свіжими ароматами весни. Також він буде покритий вершковим кремом і прикрашений живими квітами,
– повідомили представники Кенсінгтонського палацу. 

Дивіться відео створення торту для королівського весілля:

 

Теги: Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я LifeStyle Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
сьогодні, 11:01 Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
388
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сьогодні, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 842
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 травня, 23:04 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 1168
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 травня, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1032
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
18 травня, 19:01 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
2009
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук