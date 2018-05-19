Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: у мережі з'явились надзвичайні фото королівського вівтаря

Весь світ затамував подих, адже за лічені години принц Гаррі офіційно одружиться з акторкою Меган Маркл. Тисячі людей спостерігають за найменшими деталями церемонії, а мережа вже вибухнула дивовижними фото королівського вівтаря.

Сьогодні, 19 травня, одна з найвідоміших пар сучасності – принц Гаррі та Меган Маркл – одружаться. Церемонія відбудеться у церкві Святого Георгія, що у Віндзорському палаці.

Читайте також: Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: онлайн-трансляція церемонії

За церемонією вінчання спостерігатимуть тисячі людей, які вже зайняли місце біля палацу. Окрім цього, мільйони прихильників королівської родини у всьому світі матимуть змогу спостерігати за урочистою подією завдяки онлайн-трансляції.

Люди уважно спостерігають за всіма новинами щодо вінчання принца Гаррі та Меган Макрл. Наразі у мережі з'явились неймовірні фото вівтаря, під яким наречені дадуть обітниці.

Flowers adorn the walls of St George's Chapel at Windsor Castle ahead of the wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle #RoyalWedding pic.twitter.com/mkDWSVSBLH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 травня 2018 р.

На фото видно, що вівтар прикрашений білими квітами та зеленим декором. Окрім цього, вхід до каплиці Святого Георгія також оздоблені білими півоніями. Ймовірно. до самої церемонії пуп'янки розкриються, відтак вівтар виглядати ще більш ефектно.

St George's chapel looks stunning as photos of the floral arrangements are released for the first time - latest updates #RoyalWedding https://t.co/NOqDlCbFUE pic.twitter.com/nNzMsw90vJ — Mirror Royal (@MirrorRoyal) 19 травня 2018 р.



Вхід до церкви Святого Георгія



Декорації до королівського весілля



Каплиця святого Георгія у Віндзорі

Окрім цього, у мережі з'явилось відео з королівським весільним тортом. Солодощі для принца Гаррі та Меган Маркл зробила власниця магазину Violet Cakes Клер Птак. Для весілля наречені обрали лимонний торт, на виготовлення якого витратили 200 цитрусових, 500 органічних яєць, 200 кг масла, 20 кг борошна, 20 кг цукру, а також 10 пляшок традиційного британського сиропу Sandringham Elderflower.

Принц Гаррі та міс Маркл попросили зробити для них лимонний торт, який буде наповнений свіжими ароматами весни. Також він буде покритий вершковим кремом і прикрашений живими квітами,

– повідомили представники Кенсінгтонського палацу.

Дивіться відео створення торту для королівського весілля: