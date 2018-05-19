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Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: які зіркові гості відвідали церемонію вінчання

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Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Getty images

Принц Гаррі офіційно побрався із американською акторкою Меган Маркл. У Віндзорському замку завершилась весільна церемонія. Молодята обмінялися обручками і заприсяглися у коханні та вірності. За церемонією стежили мільйони людей у всьому світі, а відомі зірки мали честь бути очевицями королівського весілля.

Як відомо, до вівтаря наречену вів батько Гаррі – принц Чарльз. Самого ж нареченого супроводжував його брат Вільям. Найшанованіші члени королівської сім'ї – королева Єлизавета II та принц Філіп, принц Чарльз та герцогиня Камілла, Кейт Міддлтон з принцесою Шарлоттою – прибули передостанніми на весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Представники монархії продемонстрували вишукані вбрання та стримані емоції. 

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А от гості церемонії вінчання не соромились демонструвати захват від події. Загалом на весілля принц Гаррі та Меган Маркл запросили майже 3 тисячі осіб, серед яких – відомі зірки та британські високопосадовці. У церкві Святого Георгія не всі мали змогу поміститись, відтак найпочесніші гості вмостились на церковних лавах та споглядали за розкішною церемонією вінчання. 

Серед знаменитостей, які побували на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, зокрема, були співак Елтон Джон, подружжя Бекхемів, актор Джордж Клуні з дружиною Амалі, телеведуча Опра Уінфрі. Завітали і колишні дівчата принца Гаррі – Челсі Дейві та Крессіда Бонас.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Чарівна Амаль Клуні у супроводі зіркового чоловіка Джорджа


Футболіст Девід Бекхем з розкішною дружиною Вікторією


Актор Патрік Дж. Адамс – "чоловік" Меган Маркл в серіалі "Форс-мажори"


Телеведуча Опра Вінфрі


Тенісистка Серена Вільямс з чоловіком


Телеведучий Джеймс Корден


Актор Рік Гоффман


Акторка Джина Торрес


Піппа Міддлтон з чоловіком
 

А от серед родичів Меган Маркл на її весілля приїхала лише мати. Решта ж відмовились розділити з нею цей момент через скандали у родині. 


Мама Меган Маркл – Доріа Редлан

Зазначимо, що після весілля молодята отримають статус герцога і герцогині Сассекських.

Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно Королівська сім'я Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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