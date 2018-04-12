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Весілля за одну ніч: сексуальна Емілі Ратажковскі поділась подробицями її нещодавнього весілля

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Емілі Ратажковскі і Себастьян Бір-Маклард
Емілі Ратажковскі і Себастьян Бір-Маклард / Instagram / @emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі, яка часто тішить шанувальників своїми напівоголеними фото, в шоу відомого ведучого Джиммі Феллона розповіла цікаві подробиці її нещодавнього весілля 23 лютого з продюсером та актором Себастьяном Бір-Маклардом.

Зірка розповіла, що її весілля справді було спонтанним та дуже неочікуваним.

"Він зробив мені пропозицію в ресторані Minetta Tavern, і спочатку я не знала, що відповісти. Але потім він взяв скріпку, яка була прикріплена до рахунку за вечерю, і зробив з неї обручку - мені це здалося дуже романтичним. Ми вирішили одружитися на наступний день", – поділилася Емілі.

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Модель додала, що їхні обручки теж були дуже особливими, – створити їх вони теж вирішили самі за ніч до весілля.

Ми вирушили в Чайнатаун, де купили унцію золота, щоб самим зробити кільця. Мені ця ідея подобалася, але здавалася складною – я не уявляла, як ми будемо плавити золото. Нагадаю, що все це відбувалося в ніч перед весіллям. Нам зустрівся один добрий чоловік з Ізраїлю – він сказав, що знає, як все це зробити, і допоміг нам самостійно створити кільця,
– розповіла Ратажковскі.

Вона зауважила, що спочатку планувалося, що ці кільця будуть тимчасовими, але вже сьогодні модель дуже прив'язалася до обручки і не хоче з ним розлучатися. "Хіба може бути щось більш особливе, ніж кільця, які ви зробили самі?", – прокоментувала Емілі.


Емілі Ратажковскі і Себастьян Бір-Маклард в день одруження

Дівчина також прокоментувала вибір костюма. За її словами, вона хотіла бути якнайменш помітною, через що обрала брючний костюм Zara гірчичного кольору в поєднанні з чорним капелюшком з вуаллю.

Теги: Мода LifeStyle Зіркові весілля Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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