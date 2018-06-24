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Весілля зірок "Гри престолів" Кіта Харінгтона і Леслі Роуз: яскраві фото і відео

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Кіт Харінгтон і Леслі Роус одружилися
Кіт Харінгтон і Леслі Роус одружилися / Фото з відкритих джерел

Знамениті актори культого серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон і Леслі Роус офіційно стали чоловіком і дружиною. Церемонія пройшла 23 червня у Шотландії.

Весілля зіграли в замку Уордхілл неподалік від шотландського міста Абердін, яким володіє батько акторки Себастьян Леслі.

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кіт харінгтон одружився
Кіт Харінгтон

леслі роуз
Леслі Роуз

Дивіться відео з весілля Кіта Харінгтона і Леслі Роуз:

Серед гостей – колеги Роуз і Кіта по серіалу: Емілія Кларк, Софі Тернер, Мейсі Вільямс і Пітер Дінклейдж.

емілія кларк
Емілія Кларк

Софі Тернер і Мейсі Уільямс
Софі Тернер і Мейсі Уільямс

Пітер Дінклейдж
Пітер Дінклейдж

Крім того, запрошеними були Джек Доннели ("Атлантида") і Малін Акерман ("Мільярди").

малін акерман
Малін Акерман

джек доннеллі
Джек Доннелі

Теги: LifeStyle Гра престолів Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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