Весілля зірок "Гри престолів" Кіта Харінгтона і Леслі Роуз: яскраві фото і відео
Знамениті актори культого серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон і Леслі Роус офіційно стали чоловіком і дружиною. Церемонія пройшла 23 червня у Шотландії.
Весілля зіграли в замку Уордхілл неподалік від шотландського міста Абердін, яким володіє батько акторки Себастьян Леслі.
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Кіт Харінгтон
Леслі Роуз
Дивіться відео з весілля Кіта Харінгтона і Леслі Роуз:
Серед гостей – колеги Роуз і Кіта по серіалу: Емілія Кларк, Софі Тернер, Мейсі Вільямс і Пітер Дінклейдж.
Емілія Кларк
Софі Тернер і Мейсі Уільямс
Пітер Дінклейдж
Крім того, запрошеними були Джек Доннели ("Атлантида") і Малін Акерман ("Мільярди").
Малін Акерман
Джек Доннелі
Джерело: 24 Канал
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