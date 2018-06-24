Весілля зірок "Гри престолів" Кіта Харінгтона і Леслі Роуз: яскраві фото і відео

Знамениті актори культого серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон і Леслі Роус офіційно стали чоловіком і дружиною. Церемонія пройшла 23 червня у Шотландії.

Весілля зіграли в замку Уордхілл неподалік від шотландського міста Абердін, яким володіє батько акторки Себастьян Леслі.

Читайте також: Зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон вирішив позбутися образу Джона Сноу



Кіт Харінгтон



Леслі Роуз

Дивіться відео з весілля Кіта Харінгтона і Леслі Роуз:

Серед гостей – колеги Роуз і Кіта по серіалу: Емілія Кларк, Софі Тернер, Мейсі Вільямс і Пітер Дінклейдж.



Емілія Кларк



Софі Тернер і Мейсі Уільямс



Пітер Дінклейдж

Крім того, запрошеними були Джек Доннели ("Атлантида") і Малін Акерман ("Мільярди").



Малін Акерман