Весільна машина як в принца Гаррі і Меган Маркл надійде в продаж

Всі пам’ятають розкішний Jaguar блакитного кольору, на якому принц Гаррі та Меган Маркл після весілля відправлялись на закриту вечірку. Автомобільна компанія вирішила запустити машину у масове виробництво за чималу суму.

Про це повідомляють на Autoweek.

Директор компанії Тім Хенніг поділився, що автомобіль матиме назву Jaguar E-Type Zero і запуск виробництва почнеться у 2020 році. Це буде класичний зразок схожого Jaguar, як в Меган та Гаррі, однак із сучаснішою начинкою від вбудованого тачскріну до розумних LED-панелей.

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Вартість такого авто складе у півмільйона доларів. Хоч компанія наразі не повідомляє, скільки зразків такого "королівського" Jaguar вона планує випустити, але замовлення вже почали приймати.