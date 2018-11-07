16:52
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Весільні тренди: які сукні будуть у моді у 2019 році

      455 Читать новость на русском
      Весільні сукні 2019
      Весільні сукні 2019

      Експерти з моди склали список найстильніших весільних суконь 2019 року. А головний тренд запустила герцогиня Сассекська Меган Маркл.

      Закрита шия

      Першу сходинку посіла модель із закритою шиєю. У такій сукні герцогиня Сассекська Меган Маркл з’явилася під час вечірнього прийому в день свого весілля з принцом Гаррі.

      Читайте також: Що одягнути взимку 2018-2019: базовий гардероб для кожної дівчини

      За словами дизайнерів, такий фасон сукні демонструє плечі і привертає погляд догори, що робить силует збалансованим.

      Класика і простота

      Засновниці бренду Floravere Деніз Джин і Молі Канг радять звернути увагу на мінімалістичні сукні із структурованих тканинах, таких як матовий атлас.

      Вони радять обирати чіткий класичний фасон, який завжди можна поєднати із сміливою фурнітурою, аксесуарами чи головним убором.

      Рукави-кльош

      Широкі рукави роблять образ ще більш романтичним.

      Також експерти виокремили наряди з пишними рукавами, спущеними нижче плечей. В якості аксесуару до такої сукні можна одягнути масивні сережки.

      Весільні комбінезони

      Комбінезон виглядає не тільки весело, але й практично. Ви можете на офіційну церемонію одягнути сукну, а тоді переодягнутися у розкішний весільний комбінезон, аби нічого не заважало на танцювальному майданчику.

      Сяйво

      Хто не любить трішки казкового блиску? Блискітки на сукні зроблять образ нареченої яскравим та романтичним.

      Теги: LifeStyle Стиль і мода Зіркові весілля
      Джерело: Who What Wear
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?
      сьогодні , 15:15 Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?
      Борис Немировський
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сьогодні , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
      сьогодні , 14:57 Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
      Яніна Ткачук 221977
      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      сьогодні , 13:00 Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      Павло Казарін
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сьогодні , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук