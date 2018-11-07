Весільні тренди: які сукні будуть у моді у 2019 році

Експерти з моди склали список найстильніших весільних суконь 2019 року. А головний тренд запустила герцогиня Сассекська Меган Маркл.

Закрита шия

Першу сходинку посіла модель із закритою шиєю. У такій сукні герцогиня Сассекська Меган Маркл з’явилася під час вечірнього прийому в день свого весілля з принцом Гаррі.

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За словами дизайнерів, такий фасон сукні демонструє плечі і привертає погляд догори, що робить силует збалансованим.

Класика і простота

Засновниці бренду Floravere Деніз Джин і Молі Канг радять звернути увагу на мінімалістичні сукні із структурованих тканинах, таких як матовий атлас.

Вони радять обирати чіткий класичний фасон, який завжди можна поєднати із сміливою фурнітурою, аксесуарами чи головним убором.

Рукави-кльош

Широкі рукави роблять образ ще більш романтичним.

Також експерти виокремили наряди з пишними рукавами, спущеними нижче плечей. В якості аксесуару до такої сукні можна одягнути масивні сережки.

Весільні комбінезони

Комбінезон виглядає не тільки весело, але й практично. Ви можете на офіційну церемонію одягнути сукну, а тоді переодягнутися у розкішний весільний комбінезон, аби нічого не заважало на танцювальному майданчику.

Сяйво

Хто не любить трішки казкового блиску? Блискітки на сукні зроблять образ нареченої яскравим та романтичним.