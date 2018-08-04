Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою

4 серпня Меган Маркл святкує свій 37-й день народження! Дружина принца Гаррі герцогиня Сассекська не лише стала повноправним членом королівської сім'ї, а й змогла довести всім, що принцесою може стати кожна жінка.

Після одруження американської екс-актриси Меган Маркл з принцом Гаррі прихильність британських монархів зросла в кілька разів. Світові ЗМІ із захопленням обговорюють історію кохання подружжя, а жінки з усього світу повірили, що чарівного принца все ж можна знайти, не маючи королівських коренів.

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Однак не так все казково та легко, як може здаватись на перший погляд. Знання королівського етикету та протоколу є чи не найважливішим ключем успіху до серця не лише коханого принца, а й вимогливої королеви. Реверанс, офіційний дрес-код та навіть зачіска і манікюр мають неабияке значення не лише для власної репутації, а й статусу всієї королівської сім’ї.

Тому перш ніж зазіхати на серце принца-холостяка, варто перевірити, чи змогли б ви бути принцесою, як це вдалось, до прикладу, Меган Маркл. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас спеціальний тест на знання головних правил королівського етикету.