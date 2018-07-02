Весільний бум: хто із зірок одружився минулими вихідними – яскравий фотоогляд

Вихідні 30 червня-1 липня справді видались на славу в світі Голлівуду та підприємництва. У спільне життя зі своїми коханими вступило багато зірок, які ми знаємо з улюблених кінострічок та профілів Instagram.

Пропонуємо підсумувати "бум" зіркових весіль та згадати, хто ж зі знаменитостей обмінявся весільними клятвами минулими вихідними.

Кейлі Куоко

32-річна американська актриса та модель Кейлі Куоко вдруге одружилась на відомому акторові на ім’я Карл Кук. Пара заручилась ще 30 листопада минулого року, але 30 червня зіграла весілля на каліфорнійському ранчо.



Кейлі Куоко і Карл Кук одружились

Кейлі Куоко, яку ми знаємо за роллю Пенні в серіалі "Теорія великого вибуху" поєднала своє життя з 26-річним чоловіком. Раніше зірка була одружена на тенісистові Райану Світінгу, з яким прожила у шлюбі з 2013 по 2016 рік. А от для Карла Кука це була перша весільна церемонія. Молодята познайомилась на кінних перегонах в 2016 році і з тих пір тривають їхні відносини.

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Ванесса Параді

У суботу, 30 червня, знаменита французька актриса та екс-кохана Джонні Деппа Ванесса Параді вперше вийшла заміж за режисера і сценариста Самюеля Беншетрі. Весілля відбулось в маленькому містечку поблизу Парижа.



Ванесса Параді і Самюель Беншетрі одружились

Раніше Параді прожила з Джонні Деппом 14 років у цивільному шлюбі і народила двох спільних дітей, проте жодного разу не була одружена з ним офіційно. Її новоспечений чоловік Самюель вже перебував в офіційному шлюбі з актрисою Марі Трентіньян з 1998 по 2003 рік, – в них народилось двоє дітей.

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Кімбал Маск

Молодший брат Ілона Маска – 45-річний Кімбал Маск, вдруге одружився на екоактивістці та доньці мільярдера Крістіан Віллі, яка вирішила взяти прізвище чоловіка. Офіційна частина шлюбу пари відбулась ще в квітні цього року, але розкішне святкування подружжя влаштувало цієї суботи, 30 червня, в Іспанії.



Кімбал і Крістіан Маск одружились

Підприємець Кімбал Маск вже перебував в офіційному шлюбі з архітектором і художницею Джен Левін, – у них народилося троє дітей. Згодом пара розлучилась і в чоловіка зав’язались стосунки зі спадкоємицею мільярдера Сема Віллі, Крістіан. У самої ж новоспеченої дружини Кімбала раніше теж були стосунки, – жінка з 2013 по 2015 перебувала в цивільному шлюбі зі співачкою Скін.

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Фелісіті Джонс

Британська кіноактриса Фелісіті Джонс 1 липня одружилась на режисерові Чарльзу Гарду після трьох років стосунків. Церемонія весілля відбулась в англійському замку Саделі в графстві Глостершир.



Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились

Зірка кінострічки "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія" отримала пропозицію одруження від коханого ще в травні минулого року. Раніше в актриси були стосунки зі скульптором Едом Форніелесом, з яким вона прожила в цивільному шлюбі близько 10 років. Для обох молодят це була перша церемонія одруження.

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