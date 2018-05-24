Весільний фотограф Меган Маркл і принца Гаррі розповів, як імпровізував на фотосесії

Автор весільних світлин принца Гаррі і Меган Маркл – Алексі Любомирські, поділився враженнями від роботи з королівською родиною. Фотограф, який також був автором перших спільних світлин наречених в грудні 2017 року, отримав запрошення зробити і весільні знімки 19 травня у Віндзорському замку.

Про це митець розповів у ВВС.

За його словами, на створення однієї з трьох основних фотографій весілля, довелось витратити лише 3,5 хвилин, оскільки все, що відбувалося, було підпорядковане суворому розкладу.

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Це був один з тих магічних моментів, коли все складається як треба. Я сказав їм: "Перед тим, як ви підете, сядьте на сходинки". І тут Меган впала на ноги Гаррі, вони розсміялися, і це був потрібний для мене момент. Вони були дуже виснаженими, думали, що фотосесія закінчена, але я зробив кадр,

– зізнався Алексі.



Весільний портрет принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня 2018 року

Фотограф також розповів, як йому вдалось зробити гармонійну фотографію всієї королівської сім’ї в оточенні великої кількості дітей – подружок та шаферів наречених.

"Мені не хотілося, щоб у нас вийшов портрет в стилі спортивної команди або армійське фото – ідеально вибудуване і суворе. Ми разом подумали над тим, як знімку можна надати ритм і внести асиметрію. У підсумку ми домоглися цього найзвичайнішими рішеннями – нічого з розряду надзвичайного: когось ми попросили сісти, когось встати, на загальному фото ми посадили Шарлотту на коліна до герцогині Кембриджської. Вийшло вдало!" – підсумував Любомирські.



Подружжя принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною

Нагадаємо, що офіційні світлини весілля принца Гаррі і Меган Маркл з’явились в мережі 21 травня. Через деякий час невгамовні користувачі знайшли кумедний недолік на двох фотографіях, де маленькі помічниці нареченої тримають один букетик квітів на двох.