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Веслувальник Алтухов завоював першу медаль для збірної України на чемпіонаті Європи

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Павло Алтухов здобув бронзу Чемпіонату Європи
Павло Алтухов здобув бронзу Чемпіонату Європи

У Пловдиві (Болгарія) триває чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед молоді (U-23) та юніорів.

Володар двох бронзових медалей дорослого чемпіонату Європи-2015 Павло Алтухов завоював першу медаль збірної України. На олімпійській дистанції 1000 метрів у віковій категорії U-23 українець показав час 4:10,090 і завоював бронзову медаль.

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В інших фіналах до призів українці, на жаль, не дісталися.

Зазначимо, своєю головною метою на цей сезон Алтухов називав дорослий чемпіонат світу, який пройде в португальському місті Монтемор-у-Велью з 23 по 28 серпня.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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