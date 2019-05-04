Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні

Травневий репертуар Національної опери України подарує шанувальникам музичного мистецтва безліч приємних зустрічей, які театр вже традиційно готує майже кожного місяця.

Проект "Українські оперні зірки у світі" подарує зустріч з двома зірками сучасного оперного мистецтва – солісткою Національної опери України Людмилою Монастирською (в опері "Макбет"), а також із запрошеним солістом Андрієм Бондаренком – кращим виконавцем партії Євгенія Онєгіна в однойменній опері. Творчий тандем – Валентин Дитюк і Тарас Штонда буде підкорювати серця меломанів в кількох виставах. І завершальним акордом місяця стане третій показ гучної, авангардної постановки "Севільський Цирульник", прем'єра якої відбулася в квітні.

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10 травня – опера "Макбет" (Верді)

Безмежний Всесвіт великого Верді представить вистава, яку нечасто можна побачити на сцені театру – оперу "Макбет" за мотивами трагедії Вільяма Шекспіра. Парадокс, але з першого ж виконання у 1847 році у Флоренції, опера, пройнята суворою й жорсткою атмосферою, з відсутністю звичної любовної інтриги та великої тенорової ролі, завоювала серця широкого загалу любителів музики.

У травневому показі опери "Макбет" на глядачів Національної опери України, у рамках проекту "Українські оперні зірки у світі", очікує зустріч з солісткою Національної опери України, народною артисткою України, Людмилою Монастирською (Леді Макбет). До речі, саме в цій партії у 2011 році відбувся її тріумфальний дебют на сцені Ковент-Гарден.



Людмила Монастирська та Геннадій Ващенко

Безумовно приверне увагу глядачів і дебют у партії Макдуфа ще одного улюблениця публіки – Валентина Дитюка.

Головні партії виконують: Геннадій Ващенко (Макбет), Сергій Ковнір (Банко), Павло Приймак (Малькольм), Юрій Горинь (Лікар). Постановний склад: режисер-постановник Італо Нунціата, диригент-постановник Володимир Кожухар, хормейстер-постановник Лев Венедиктов, художник-постановник Марія Левитська.

16 травня – одноактна опера "Моцарт і Сальєрі" (Римський-Корсаков)

Вже не перший сезон опера "Моцарт і Сальєрі" не сходить з афіш театру. Секрет успіху полягає в тому, що постановка свого часу була зроблена на двох яскравих солістів: метра оперної сцени Тараса Штонду (Сальєрі) та молодого, але вже знаного тенора Валентина Дитюка (Моцарт). Для Тараса Штонди партія Сальєрі виявилася дуже символічною: цією роллю він відзначав 25-річчя творчої діяльності та свій 50-річний ювілей. Окрім того, чудовий бас українського артиста найчастіше порівнюють з шаляпінським, а, як відомо, саме Федір Шаляпін був незмінним виконавцем ролі Сальєрі аж до еміграції.



Тарас Штонда та Валентин Дитюк

Творчий тандем двох солістів можна буде почути також в опері "Фауст" (29 травня), де обидва співаки виконують головні партії – Валентин Дитюк (Фауст), Тарас Штонда (Мефістофель).

16 травня – одноактний балет "Болеро" (Равель)

У 1928 році Равель написав один з найзнаменитіших своїх творів – "Болеро". Воно було замовлено танцівницею Ідою Рубінштейн та призначалося для хореографічного втілення. Однак не просто успіх, а світову славу завоювало "Болеро" в концертному виконанні. Цікаво, що слухаючи музику на репетиціях балету, композитор і близькі йому музиканти вважали, що концертне життя їй не судилося. "Таку п'єсу ніколи не зважаться включити до програми великих концертів", – говорив Равель, і друзі з ним погоджувалися. Тим часом, "Болеро" стало не тільки найвідомішим його твором, але й одним з найбільших явищ усієї музики XX століття.

Дуже символічно, що саме в цей день – 16 травня, у 1968 році, у Національній опері України відбулася прем'єра "Болеро" у постановці видатного українського хореографа Анатолія Шекери. Першою виконавицею партії головної героїні – Дівчини в білому – стала відома характерна танцівниця, заслужена артистка України Наталя Уманова, на яку саме і була зроблена постановка. Цього разу у цій партії – Ольга Голиця.

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22 травня – опера "Ріголетто" (Верді)

Зараз усі так добре знають мелодії з "Ріголетто", – "La donna е mobile" ("Серце красуні"), квартет ("Bella, figlia dell'amore" – "О, красуня молода") та інші, що важко собі уявити, колись вважалися занадто легковажними. Найперші читачі лібрето, – а це були венеціанські цензори, – знайшли його настільки непристойним, що наполягли на низці вельми істотних змін.

В основу сюжету опери "Ріголетто" покладена драма В. Гюго "Король бавиться", написану в 1832 році, і Верді вважав цей сюжет найкращим з усіх, покладених їм на музику. Після прем'єри опери в Мілані у 1853 році Верді зауважив: "Я задоволений собою і гадаю, що нічого кращого не напишу". Можливо, це якоюсь мірою й відповідає його життєпису: жоден із наступних творів композитора за глибиною музичних характеристик і трагедійним пафосом не перевершив "Ріголетто".

Прем'єра цієї опери на київській сцені відбулася в 1975 році в постановці відомого режисера Ірини Молостової. Саме в цій постановці опера йде і до сьогодні.



Опера "Ріголетто"

У головних партіях: Олександр Мельничук (Ріголетто, придворний блазень), Валентин Дитюк (Герцог Мантуанський), Ольга Нагорна (Джільда, донька Ріголетто), Сергій Магера (Граф Монтероне) та інші.

25 травня – опера "Євгеній Онєгін" (Чайковський)

Більш аніж 30 років ця опера з незмінним успіхом йде на столичній сцені. І, мабуть, заслуга в цьому не лише великого композитора, який написав чудову музику, але й виконавців головних партій. Одну з яких – партію Онєгіна – виконає Андрій Бондаренко, запрошений у рамках проекту "Українські оперні зірки у світі". Репертуар співака з оксамитовим баритоном багатий різноманітними партіями, але найбільшої уваги заслуговує саме партія Євгенія Онєгіна. Не дарма театральні критики одностайні в своїй думці: Бондаренко ідеально підходить на роль Онєгіна. Він як ніхто інший представляє цього героя: чи то нудьгуючий денді або палкий коханець, його спів беззастережно зачаровує і підкорює жіночі серця.

Мені здається, що в кожному з нас є Євгеній Онєгін, – каже Андрій. – Адже з кожним траплявся момент, коли життя набридло, здається нудним та одноманітним. Але не слід боятися змін в своїй душі і серці. Взагалі, коли починаються репетиції, часто виникає питання: чому твір називається саме "Євгеній Онєгін", а не "Тетяна Ларіна"? Але я вважаю, що все ж опера саме про нього – це його історія і його трагедія.



Опера "Євгеній Онєгін"

Також головні партії виконують: Ольга Рудик (Тетяна), Дмитро Кифорук (Ленський), Ірина Петрова (Ольга), Сергій Магера (Князь Гремін) та інші.

31 травня – опера Россіні "Севільський Цирульник" – 3-й прем'єрний показ

19 квітня в Національній опері України відбулася прем'єра опери Дж. Россіні "Севільський Цирульник". Головних героїв режисер-постановник Анатолій Солов'яненко ризикнув перенести у сучасність. Але це було того варто – класичний сюжет заграв новими барвами і як результат – публіка зустріла прем'єру захопленими відгуками.



Опера "Севільський Цирульник"

Як зазначав ще до прем'єри Анатолій Солов'яненко, склад виконавців головних партій досить великий. Цього разу глядачі мають можливість почути: Ігоря Євдокименко ( Фігаро), Анатолія Погрібного (Граф Альмавіва), Лілію Гревцову (Розіна), Андрія Маслакова (Лікар Бартоло), Сергія Ковніра (Дон Базіліо, вчитель музики), Ірину Петрову (Берта) та інщі.

Постановний склад: режисер-постановник – Анатолій Солов'яненко; диригент-постановник – Микола Дядюра; художник-постановник – Андрій Злобін; художник костюмів – Ганна Іпатьєва; хормейстер-постановник – Богдан Пліш; диригент – Алла Кульбаба.

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