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      Національна опера України

      Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні

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      Прем'єри від Національної опери України
      Прем'єри від Національної опери України

      Травневий репертуар Національної опери України подарує шанувальникам музичного мистецтва безліч приємних зустрічей, які театр вже традиційно готує майже кожного місяця.

      Проект "Українські оперні зірки у світі" подарує зустріч з двома зірками сучасного оперного мистецтва – солісткою Національної опери України Людмилою Монастирською (в опері "Макбет"), а також із запрошеним солістом Андрієм Бондаренком – кращим виконавцем партії Євгенія Онєгіна в однойменній опері. Творчий тандем – Валентин Дитюк і Тарас Штонда буде підкорювати серця меломанів в кількох виставах. І завершальним акордом місяця стане третій показ гучної, авангардної постановки "Севільський Цирульник", прем'єра якої відбулася в квітні.

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      10 травня – опера "Макбет" (Верді)

      Безмежний Всесвіт великого Верді представить вистава, яку нечасто можна побачити на сцені театру – оперу "Макбет" за мотивами трагедії Вільяма Шекспіра. Парадокс, але з першого ж виконання у 1847 році у Флоренції, опера, пройнята суворою й жорсткою атмосферою, з відсутністю звичної любовної інтриги та великої тенорової ролі, завоювала серця широкого загалу любителів музики.

      У травневому показі опери "Макбет" на глядачів Національної опери України, у рамках проекту "Українські оперні зірки у світі", очікує зустріч з солісткою Національної опери України, народною артисткою України, Людмилою Монастирською (Леді Макбет). До речі, саме в цій партії у 2011 році відбувся її тріумфальний дебют на сцені Ковент-Гарден.

      Національна опера
      Людмила Монастирська та Геннадій Ващенко

      Безумовно приверне увагу глядачів і дебют у партії Макдуфа ще одного улюблениця публіки – Валентина Дитюка.

      Головні партії виконують: Геннадій Ващенко (Макбет), Сергій Ковнір (Банко), Павло Приймак (Малькольм), Юрій Горинь (Лікар). Постановний склад: режисер-постановник Італо Нунціата, диригент-постановник Володимир Кожухар, хормейстер-постановник Лев Венедиктов, художник-постановник Марія Левитська.

      16 травня – одноактна опера "Моцарт і Сальєрі" (Римський-Корсаков)

      Вже не перший сезон опера "Моцарт і Сальєрі" не сходить з афіш театру. Секрет успіху полягає в тому, що постановка свого часу була зроблена на двох яскравих солістів: метра оперної сцени Тараса Штонду (Сальєрі) та молодого, але вже знаного тенора Валентина Дитюка (Моцарт). Для Тараса Штонди партія Сальєрі виявилася дуже символічною: цією роллю він відзначав 25-річчя творчої діяльності та свій 50-річний ювілей. Окрім того, чудовий бас українського артиста найчастіше порівнюють з шаляпінським, а, як відомо, саме Федір Шаляпін був незмінним виконавцем ролі Сальєрі аж до еміграції.

      Нацопера
      Тарас Штонда та Валентин Дитюк

      Творчий тандем двох солістів можна буде почути також в опері "Фауст" (29 травня), де обидва співаки виконують головні партії – Валентин Дитюк (Фауст), Тарас Штонда (Мефістофель).

      16 травня – одноактний балет "Болеро" (Равель)

      У 1928 році Равель написав один з найзнаменитіших своїх творів – "Болеро". Воно було замовлено танцівницею Ідою Рубінштейн та призначалося для хореографічного втілення. Однак не просто успіх, а світову славу завоювало "Болеро" в концертному виконанні. Цікаво, що слухаючи музику на репетиціях балету, композитор і близькі йому музиканти вважали, що концертне життя їй не судилося. "Таку п'єсу ніколи не зважаться включити до програми великих концертів", – говорив Равель, і друзі з ним погоджувалися. Тим часом, "Болеро" стало не тільки найвідомішим його твором, але й одним з найбільших явищ усієї музики XX століття.

      Дуже символічно, що саме в цей день – 16 травня, у 1968 році, у Національній опері України відбулася прем'єра "Болеро" у постановці видатного українського хореографа Анатолія Шекери. Першою виконавицею партії головної героїні – Дівчини в білому – стала відома характерна танцівниця, заслужена артистка України Наталя Уманова, на яку саме і була зроблена постановка. Цього разу у цій партії – Ольга Голиця.

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      22 травня – опера "Ріголетто" (Верді)

      Зараз усі так добре знають мелодії з "Ріголетто", – "La donna е mobile" ("Серце красуні"), квартет ("Bella, figlia dell'amore" – "О, красуня молода") та інші, що важко собі уявити, колись вважалися занадто легковажними. Найперші читачі лібрето, – а це були венеціанські цензори, – знайшли його настільки непристойним, що наполягли на низці вельми істотних змін.

      В основу сюжету опери "Ріголетто" покладена драма В. Гюго "Король бавиться", написану в 1832 році, і Верді вважав цей сюжет найкращим з усіх, покладених їм на музику. Після прем'єри опери в Мілані у 1853 році Верді зауважив: "Я задоволений собою і гадаю, що нічого кращого не напишу". Можливо, це якоюсь мірою й відповідає його життєпису: жоден із наступних творів композитора за глибиною музичних характеристик і трагедійним пафосом не перевершив "Ріголетто".

      Прем'єра цієї опери на київській сцені відбулася в 1975 році в постановці відомого режисера Ірини Молостової. Саме в цій постановці опера йде і до сьогодні.

      Нацопера
      Опера "Ріголетто"

      У головних партіях: Олександр Мельничук (Ріголетто, придворний блазень), Валентин Дитюк (Герцог Мантуанський), Ольга Нагорна (Джільда, донька Ріголетто), Сергій Магера (Граф Монтероне) та інші.

      25 травня – опера "Євгеній Онєгін" (Чайковський)

      Більш аніж 30 років ця опера з незмінним успіхом йде на столичній сцені. І, мабуть, заслуга в цьому не лише великого композитора, який написав чудову музику, але й виконавців головних партій. Одну з яких – партію Онєгіна – виконає Андрій Бондаренко, запрошений у рамках проекту "Українські оперні зірки у світі". Репертуар співака з оксамитовим баритоном багатий різноманітними партіями, але найбільшої уваги заслуговує саме партія Євгенія Онєгіна. Не дарма театральні критики одностайні в своїй думці: Бондаренко ідеально підходить на роль Онєгіна. Він як ніхто інший представляє цього героя: чи то нудьгуючий денді або палкий коханець, його спів беззастережно зачаровує і підкорює жіночі серця.

      Мені здається, що в кожному з нас є Євгеній Онєгін, – каже Андрій. – Адже з кожним траплявся момент, коли життя набридло, здається нудним та одноманітним. Але не слід боятися змін в своїй душі і серці. Взагалі, коли починаються репетиції, часто виникає питання: чому твір називається саме "Євгеній Онєгін", а не "Тетяна Ларіна"? Але я вважаю, що все ж опера саме про нього – це його історія і його трагедія.

      Нацопера
      Опера "Євгеній Онєгін"

      Також головні партії виконують: Ольга Рудик (Тетяна), Дмитро Кифорук (Ленський), Ірина Петрова (Ольга), Сергій Магера (Князь Гремін) та інші.

      31 травня – опера Россіні "Севільський Цирульник" – 3-й прем'єрний показ

      19 квітня в Національній опері України відбулася прем'єра опери Дж. Россіні "Севільський Цирульник". Головних героїв режисер-постановник Анатолій Солов'яненко ризикнув перенести у сучасність. Але це було того варто – класичний сюжет заграв новими барвами і як результат – публіка зустріла прем'єру захопленими відгуками.

      Нацопера
      Опера "Севільський Цирульник"

      Як зазначав ще до прем'єри Анатолій Солов'яненко, склад виконавців головних партій досить великий. Цього разу глядачі мають можливість почути: Ігоря Євдокименко ( Фігаро), Анатолія Погрібного (Граф Альмавіва), Лілію Гревцову (Розіна), Андрія Маслакова (Лікар Бартоло), Сергія Ковніра (Дон Базіліо, вчитель музики), Ірину Петрову (Берта) та інщі.

      Постановний склад: режисер-постановник – Анатолій Солов'яненко; диригент-постановник – Микола Дядюра; художник-постановник – Андрій Злобін; художник костюмів – Ганна Іпатьєва; хормейстер-постановник – Богдан Пліш; диригент – Алла Кульбаба.

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      Автор: Національна опера України
      Теги: Новини України Новини культури Публікації Новини Києва Національна опера України
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