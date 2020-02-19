Весна у Києві розпочалась 10 лютого, – метеорологи

На календарі – ще лютий, а у столиці вже оголосили про настання весни. За останній місяць зими у Києві були зафіксовані 6 температурних рекордів.

Зокрема, 18 лютого температурний рекорд середньодобової температури повітря був перевищений на 0,9 градуса. Востаннє таку теплу погоду цього дня фіксували 70 років тому. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Днями: У Києві зафіксували найтеплішу за 140 років лютневу ніч

Там додають: середньодобова температура таким чином становила +5,9 градуса.

Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці,

– наголошують метеорологи.

Цікаво! Невеличке похолодання насунеться на Україну 20 лютого. Воно принесе з собою дощ та мокрий сніг. Втім, стовпчики термометрів суттєво не опустяться – до +5…+7 градусів.



Декілька морозних днів слід очікувати з 22 лютого. Температура знизиться до -1…-3 градусів.