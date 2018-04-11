21:36
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 9°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, сьогодні
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Весна в ударі: Київ встановив новий температурний рекорд

493 Читать новость на русском
11 квітня у Києві зафіксований новий температурний рекорд
11 квітня у Києві зафіксований новий температурний рекорд / Getty images

11 квітня у Києві зафіксували температурний рекорд. У середу температура повітря у столиці піднялась до понад 24 градусів тепла.

Відповідний температурний рекорд зафіксували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише "УНН".

Читайте також: Якою буде погода в Україні до кінця квітня: прогноз від синоптика

В обсерваторії звітують, що у середу, 11 квітня, температура повітря у Києві піднялась до понад 24 градусів за Цельсієм.

Фахівці не відкидають, що за підсумками середи може бути зафіксовано одразу два температурні рекорди.

Так, сьогодні є рекорд, сьогоднішня температура зафіксована на рівні понад 24 градуси. Точні градуси поки не відомі, бо температура ще може збільшуватись. Може бути навіть два рекорди, ще за середньодобовою температурою, але рекорд однозначно встановлений,
– уточнили в обсерваторії імені Бориса Срезневського.

До слова, востаннє температурний рекорд у Києві 11 квітня був встановлений у 1959 році. Тоді у столиці України було зафіксовано +22,7.

Проте, за словами синоптиків, така температура не є типовою для квітня.

У четвер, 12 квітня, за прогнозами синоптиків в Україну прийде холодний атмесферний фронт. За даними Укргідрометцентру, температура повітря у Києві не підніметься вище +16.

Теги: Новини України Новини Києва Рекорди Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук