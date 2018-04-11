Весна в ударі: Київ встановив новий температурний рекорд

11 квітня у Києві зафіксували температурний рекорд. У середу температура повітря у столиці піднялась до понад 24 градусів тепла.

Відповідний температурний рекорд зафіксували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише "УНН".

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В обсерваторії звітують, що у середу, 11 квітня, температура повітря у Києві піднялась до понад 24 градусів за Цельсієм.

Фахівці не відкидають, що за підсумками середи може бути зафіксовано одразу два температурні рекорди.

Так, сьогодні є рекорд, сьогоднішня температура зафіксована на рівні понад 24 градуси. Точні градуси поки не відомі, бо температура ще може збільшуватись. Може бути навіть два рекорди, ще за середньодобовою температурою, але рекорд однозначно встановлений,

– уточнили в обсерваторії імені Бориса Срезневського.

До слова, востаннє температурний рекорд у Києві 11 квітня був встановлений у 1959 році. Тоді у столиці України було зафіксовано +22,7.

Проте, за словами синоптиків, така температура не є типовою для квітня.

У четвер, 12 квітня, за прогнозами синоптиків в Україну прийде холодний атмесферний фронт. За даними Укргідрометцентру, температура повітря у Києві не підніметься вище +16.