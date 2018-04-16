Весняна спека: у Києві зафіксували два температурних рекорди

Ніч на 16 квітня стала найтеплішою за останні 129 років.

Про це повідомили в прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

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"15 квітня в Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Стовпчик термометра після полудня піднявся до позначки +24,2 градуса, що на 0,1 градуса вище попереднього історичного значення для цього дня 1972 року", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що в ніч на 16 квітня у столиці стовпчик термометра не опустився нижче 12,8 градуса, що на один градус вище попереднього рекордного значення 1889 року.

Зазначимо, що температура в Києві 11 квітня побила 59-річний рекорд. Зазначалося, що 11 квітня температура повітря досягла позначки +23,8 градуса тепла. Попередній температурний рекорд цього дня, +22,7 градуса, було зафіксовано у Києві в 1959 році. Відтак, минулий березень 2018 року став найхолоднішим від початку століття.