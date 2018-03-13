Весняний авітаміноз: як його визначити та як лікувати

Авітаміноз вже чатує на наші організми, виснажені довгими холодами. Саме на початку весни ми не отримуємо в належній мірі корисні речовини, вітаміни і мікроелементи, а "старі" запаси виснажилися. Як захиститися від цього – ми запитали у лікаря.

Про симптоми та продукти, які вбережуть вас від млявості і безсилості внаслідок весняного авітамінозу, сайту "24" розповіла лікар сімейної медицини, дієтолог Карина Дейнеко.

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Найбільше вразливі до авітамінозу навесні – працюючі громадяни середніх років, а також – підлітки, зауважила лікар. За маленькими дітьми, за її словами, догляд більш ретельний, харчування – збалансованіше, тому до авітамінозу, як правило, справа не доходить. Плюс маленьких дітей частіше дивиться педіатр, він відразу помічає ознаки недостачі вітамінів чи мікроелементів.

Ознаки авітамінозу

Найчастіше симптоми недостачі вітамінів – мультикомплексні, тобто, коли не вистачає кількох груп вітамінів.

Недостача вітаміну С – це часті застудні захворювання, кровоточивість ясен, розшарування нігтів, загальна втомлюваність.

Здебільшого на першому місці – недостача вітаміну С. Він відповідає за імунітет, тому якраз на період початку весни припадає значна хвиля застудних захворювань (плюс сира погода). Також цей вітамін "відповідає" за кровотворення і обмін речовин, саме тому через недостачу вітаміну С ми можемо набирати зайві кілограми,

– пояснила дієтолог.

Недостача вітамінів групи В – втома, сонливість, депресія, тріщинки в кутиках рота, випадіння волосся, сухість шкіри. Також вони відповідальні за розумову діяльність.

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Найчастіше з групи вітамінів В буває недостача В₉, який відповідальний за кровотворення та функціонування нервової системи, відтак його нестача якраз і викликає отой втомлений, апатичний стан організму.

Вітамін D – на третьому місці по недостачі. Він синтезується шкірою під впливом сонячного проміння, тому взимку він виробляється значно менше. Цей вітамін відповідає за засвоєння кальцію, який у свою чергу відповідальний за функціонування кісткової тканини – ось чому на лютий-березень, особливо у громадян похилого віку, часто трапляються переломи внаслідок падіння, прояви остеопорозу.

Сухість і потріскання ліктів – свідчить про недостачу жиророзчинних вітамінів – А, D, E.

До авітамінозу також належить і недостача мікроелементів, найчастіше – цинку і міді. Сухість шкіри і випадіння волосся – теж "їхній" симптом.

Якщо хоча б кілька з цих ознак турбують вас – варто покращити свій раціон, щоб запобігти посиленню авітамінозу. Якщо почуваєтеся геть погано – зверніться до лікаря.

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Чим поповнити запаси організму

Вітамін А є: у коренеплодах, особливо моркві, яєчному жовтку, вершковому маслі.

Джерела вітаміну С: квашені продукти – капуста, помідори, огірки. Зокрема, у капусті – ударна доза вітаміну С, а також там є бактерії молочної кислоти, які підтримують мікрофлору кишківника, а саме там продукується 80% нашого імунітету. Ще у квашеній капусті є вітамін U, який сприятливо впливає на слизову оболонку шлунка. Також джерела вітаміну С – ківі (2 штуки містять добову норму цього вітаміну), цитрусові і всі види капусти.

Джерела вітамінів групи В: каші, сезонні коренеплоди, червоний перець, яблука, кріп, петрушка.

Вітаміном D багаті жирні сорти морської риби, вершкове масло, ікра, яєчні жовтки. А от у морепродуктах, вирощених не на волі, цього вітаміну значно менше.

Вітамін Е містять усі олії, в тому числі і звичайна соняшникова.

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Вітамінний раціон

Загальні рекомендації дієтолога у боротьбі з авітамінозом – спланувати свій раціон так: 50% – свіжі овочі та фрукти або квашені, цитрусові, ківі, капуста, пророщені зерна (будь-які – пшениця, гречка).

Консервація не підходить. Я б рекомендувала вживати її тільки на свята, або коли дуже вже любите. Там дуже багато солі, яка провокує процеси в організмі, внаслідок чого "стрибає" тиск, а також – надлишок солі заважає засвоєнню інших мікроелементів,

– пояснила лікар.

Ще 25% раціону – мають складати варені крупи. Ще 25% – якісне м'ясо, риба, кисломолочні продукти, яйця. Причому риба – жирна морська, 2-3 рази на тиждень, яйця – до 5 штук на тиждень, масло – 25-30 грамів на добу, горіхів – грамів 40. Кисломолочних продуктів дорослій людині достатньо 100-150 мілілітрів на добу.

Ви здивуєтеся, але щоб не провокувати авітаміноз – варто відмовитися від надлишку кофеїномістких напоїв. Вони не бадьорять, а навпаки.

Кава, чай та інші кофеїномісткі напої заважають засвоюватись вітаміну С. Тому при втомлюваності, сонливості, слабкості ці напої краще обмежити. А замінити їх на відвар шипшини – рекордсмен за вмістом вітамінів, або компот сухофруктів без цукру,

– рекомендувала дієтолог.

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Свіжовичавлені соки, фреші та смузі також багаті на вітаміни, але вживати їх варто не більше склянки на добу, 150-200 мілілітрів. Втім, за словами лікаря, все одно краще з'їсти свіжий фрукт.

Про вітаміни з аптек

Мультивітамінні добавки не слід приймати без рекомендації лікаря, бо можна завдати собі більше шкоди, ніж користі, – впевнена Карина Дейнеко.

Вітамінні комплекси слід призначати після печінкових проб і біохімічного аналізу крові. Тому що якщо є порушення роботи печінки або ознаки дизбактеріозу, наприклад, то завдамо мультивітамінами організму шкоди,

– уточнила фахівець.

Також лікар за необхідності може призначити прийом якогось одного вітаміну, що буде більш корисно.

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