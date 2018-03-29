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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Весняний Діловий Форум збере понад 200 учасників

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Львів об’єднає небайдужих. Понад 200 представників бізнесу та влади, провідних фінансистів та експертів візьмуть участь у Весняному Діловому Форумі.

Говоритимуть про розвиток економіки та соціальної сфери. Найкращі фахівці ділитимуться досвідом реалізації успішних проектів, формуватимуть стратегію розвитку та налагоджуватимуть ділові стосунки з іноземними партнерами.

Традиційно ми запрошуємо кращих експертів і традиційно не говоримо про якісь політичні шоу, не відбуваються обговорення речей, які не пов’язані з економікою. Це хороший привід приїхати усім тим, хто хоче отримати відповіді на питання, які їх хвилюють. Про справжній стан в економіці, про те, що відбувається, чого очікувати, яким чином перелаштовувати бізнес,
розповів організатор Весняного Ділового Форуму Володимир Глащенков.

Участі у Форумі також візьмуть представники міжнародних економічних організацій та установ, зарубіжних фінансових та інвестиційних компаній, підприємств, які зацікавлені у реалізації бізнес-проектів в України.

Ми хочемо говорити про те, як змінити країну? Що для цього треба робити? Адже питання економічного зростання це не тільки питання добробуту громадян. Хоча це дуже важливо. А це вже і питання національної безпеки. Чи зможе вижити країна при такій структурі економіки?,
зауважив голова Ради Незалежної асоціації банків Роман Шпек.

Весняний Діловий Форумі відбудеться у Львові 19 та 20 квітня. Організатори запрошують на нього усіх, хто прагне змінити життя в Україні на краще.

Джерело: 24 Канал
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