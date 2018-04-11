Весняний догляд за шкірою лиця: ефективні методи

Весняна пора для жінок – це час по-новому поглянути на себе, прокинутися від зимової хандри і повернути шкірі обличчя свіжий вигляд. Після зими шкіра тьмянішає, з'являються зневоднені ділянки або прищі. З цим важливо боротися і вчасно їх уникати.

Ефективні методи щодо покращення стану шкіри обличчя повідомляють на сайті Newsyou.info.

Перший крок на шляху до відновлення краси – поповнення організму вітамінами. Салати з овочів і фруктів, свіжі соки та коктейлі, а для зовнішнього впливу на шкіру обличчя варто використовувати креми з вітамінами Е і А.

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Другий крок – повернення шкірі свіжості. У цьому допоможуть косметологічні процедури: курс масажу, пілінг обличчя і тіла. Пілінги можна робити не лише у косметологів, але й вдома. Якщо шкіра на обличчі погано сприймає скраби – допоможуть маски на основі кислот або ензимів.

Третій крок – правильне умивання. Якщо шкіра погано почувається після зимового холоду, відновлює її м'який засіб у вигляді пінки або мусу. І вмиватися треба двічі в день, щоб шкіра була свіжою і гладкою.

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Четвертий крок – зволоження. Сироватки з гіалуроновою кислотою, екстрактами водоростей, гелі з алое, маски – це все обов'язково повинно бути в арсеналі догляду. Особливо важливі вони для генетично сухої та зневодженої після зими шкіри.

П'ятий крок у догляді за собою у весняний період – захист шкіри від вітру і перших сонячних променів. Використовуйте для вулиці крем з сонцезахисними компонентами і бар'єрні креми на воску або силіконі.

Поступово виконуючи ці кроки, ваша шкіра матиме здоровий та свіжий вигляд.