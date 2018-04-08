Весняний манікюр 2018 у світлих тонах: ідеї у фото
Трендовий весняний манікюр – це квіткові орнаменти та світлі кольори пастельних і приглушених тонів.
Крім того, у моді короткі нігті, на яких світлий манікюр з малюнком виглядає стильно і акуратно.
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Навесні 2018 кричущий візерунки уже покинули трендові позиції, тому зверніть увагу на лаконічні і мінімалістичні малюнки, звичний мармуровий дизайн і візерунки різних мінералів.
Пропонуємо переглянути ідеї для весняного манікюру 2018.
Джерело: 24 Канал
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